Средняя зарплата в Ростовской области выросла до 67,5 тысячи рублей

В январе-июле 2025 года средняя месячная заработная плата работников в Ростовской области составила 67 490. Это на 13,8% выше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Ростовстате.
— С учетом уровня инфляции реальные доходы выросли в среднем на 3,4%, — уточнили в ведомстве.
Выше среднеобластного уровня заработок в сфере информации и связи, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научной и технической деятельности, обеспечении электрической энергией, газом и паром, а также на обрабатывающих производствах.
Ниже среднеобластного уровня остаются сферы предоставления прочих видов услуг, образования, административной и сопутствующих дополнительных услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также операций с недвижимым имуществом.