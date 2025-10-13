Какие факторы повлияли на ускорение инфляции в Казахстане?

В структуре инфляции в Казахстане, по данным БНС, доля услуг и продовольственных товаров составляет около 75%, а доля непродовольственных товаров — всего 25%, среди которых товары, покупаемые в рассрочку, занимают не более 3%-5% (оценочное мнение экспертов). Почему конкретно непродовольственные товары? Именно эта категория товаров популярна для покупки в рассрочку или кредит. Так вот, даже при росте продаж в рассрочку на 30% влияние на общий уровень инфляции не превышает 0,1−0,2 п. п., что статистически и экономически незначительно. Кроме того, несмотря на популярность этих инструментов, они не формируют долгосрочного давления на цены. Причина проста: рассрочки лишь распределяют уже существующий спрос во времени, не создавая дополнительного дефицита товаров. Если рассматривать вопрос глубже, инфляция спроса (Demand-Pull Inflation) возникает, когда совокупный спрос превышает совокупное предложение. Рассрочка не увеличивает доходы населения, а лишь позволяет совершить покупку раньше, сдвигая будущий спрос в настоящее. В долгосрочной перспективе совокупный спрос остаётся неизменным, а значит, нет устойчивого монетарного давления на цены.