Какие факторы повлияли на ускорение инфляции в Казахстане?

Коммунальные услуги стали драйвером инфляции в РК
Сегодня экономика Казахстана испытывает определённую турбулентность. По итогам сентября текущего года инфляция в стране вновь ускорилась, достигнув 12,9%. Это самый высокий уровень за последние 25 месяцев.
В региональном разрезе наибольший рост цен был отмечен в Карагандинской (на 14,9%), Улытауской (на 14,4%), Северо-Казахстанской (на 13,6%), Актюбинской (на 13,5%) и Западно-Казахстанской (на 13,5%) областях. Всего 11 из 20 регионов страны показали инфляцию выше среднереспубликанского значения.
Наиболее высокая инфляция наблюдается в промышленных и энергетически зависимых регионах — там, где расходы на коммунальные услуги и топливо занимают значительную часть бюджета.
Каковы основные причины роста цен в Казахстане?
В определённых кругах общества бытует мнение, что рост инфляции в стране связан с развитием финансового сектора и цифровых сервисов, в том числе маркетплейсов. Однако статистика и структура потребления не подтверждают эту связь: реальные причины роста инфляции остаются в тени, поскольку оголяют структурные проблемы экономики.
Важно отметить: рекордный рост цен в РК сегодня объясняется преимущественно базовыми и локальными факторами — стоимостью продовольственных товаров, коммунальных услуг, топлива и одежды (об этом подробнее расскажем далее). При этом такие современные финансовые инструменты, как рассрочки, потребительские кредиты и цифровые сервисы, оказывают на инфляцию минимальное воздействие — это подтверждают и опросы Национального банка РК (также более детально рассмотрим эти моменты).
Реальных причин роста цен в стране довольно много — как внутренних, так и внешних. Детально разберём каждую.
Сфера услуг — главный источник инфляционного давления
Уже не первый год ключевой вклад в повышение инфляции вносит сектор услуг. Так, в сентябре2025-го рост цен на платные услуги в РК составил 15,3% — это самый высокий показатель по сравнению с другими компонентами. Такое значение обусловлено в основном удорожанием регулируемых коммунальных услуг и рыночных сервисов.
Напомним: в Казахстане продолжается реализация тарифной политики «Тариф в обмен на инвестиции», в рамках которой повышается стоимость коммунальных услуг. Так, в сентябре цены на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли в среднем на 17,4% — на 4,5 п. п. выше среднего уровня инфляции в стране.
Отметим динамику стоимости отдельных видов коммунальных услуг по сравнению с сентябрём 2024 года:
• холодное водоснабжение — плюс 84,3%;
• водоотведение — плюс 34,6%;
• центральное отопление — плюс 19,2%;
• горячее водоснабжение — плюс 17,3%;
• электроэнергия — плюс 17,7%;
• газ, транспортируемый по распределительным сетям — плюс 28,3%;
• вывоз мусора — плюс 10,9%.
Таким образом, вклад коммунальных услуг в годовую инфляцию составил весомые 1,9 п. п. Это одно из самых высоких значений сегмента за всю историю: к примеру, в 2019 году коммунальные услуги и вовсе оказывали дефляционное воздействие, то есть цены снижались или оставались на прежнем уровне. Из-за этого текущее удорожание так заметно ощущается населением и экономикой страны.
Кроме того, рост цен на коммунальные услуги оказывает двойное воздействие на инфляцию. С одной стороны, это прямое давление на бюджеты граждан. С другой — классический пример инфляции издержек (Cost-Push Inflation): повышение тарифов увеличивает производственные и логистические затраты во всех секторах экономики — от торговли и транспорта до промышленности, поскольку электроэнергия, вода и тепло входят в себестоимость большинства товаров и услуг. Такой процесс имеет мультипликативный эффект, усиливая рост цен по всей экономической цепочке.
Продовольственная корзина и влияние импорта продуктов питания
Продукты питания традиционно входят в число товаров, вносящих существенный вклад в инфляцию. Так, в сентябре текущего года рост цен на продовольственные товары составил 12,7%, а их вклад в инфляцию — внушительные 5 п. п., или 38,9%. При этом, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, основной вклад в продовольственную инфляцию внёс рост цен на говядину, баранину, конину и птицу: около 2 п. п., или приблизительно 40% в продовольственной инфляции. В число продуктов, разгоняющих продовольственную инфляцию, также вошли масла, жиры и молочные продукты, то есть всё то, что необходимо каждой семье для существования и что покупают в магазинах у дома и на рынках.
Основные причины удорожания продуктов питания в Казахстане:
- Снижение урожайности и валового сбора. Засуха и проблемы с поливной водой дают о себе знать. Кроме того, как мы уже писали ранее, в РК несколько лет подряд уменьшается валовой сбор фруктов и ягод. Только за 2024 год сокращение составило 9,5%.
- Импортная зависимость по множеству категорий продуктов питания, в том числе по овощам и фруктам. Об этом мы также упоминали не раз (1, 2, 3). Важно отметить: импортная составляющая усиливает зависимость от курса тенге, но не связана с рассрочками или маркетплейсами — это внешняя, а не монетарная инфляция. Простыми словами: слабый тенге делает привезённые из-за рубежа продукты питания дороже. Помимо курсовой разницы, важным фактором является и глобальное удорожание продовольствия. Так, по данным FAO, цены на продукты питания в мире выросли на 28% в июне 2025 года.
- Рост издержек сельхозпроизводителей и производителей продуктов питания. Удорожание топлива, коммунальных услуг (в том числе электроэнергии), удобрений, ГСМ, техники и логистики делает дороже всё производство, а это отражается на конечных ценах для потребителей.
Отметим и другие категории и отдельные продукты, которые внесли весомый вклад в общую динамику инфляции в сентябре текущего года:
- товары и услуги в области здравоохранения (услуги больниц, клиник и фармацевтика) — 1,5 п. п.;
- одежда и обувь — почти 1 п. п.;
- услуги транспорта — 0,85 п. п.;
- услуги в области отдыха и культуры — 0,3 п. п;
- прочее.
Отдельного внимания заслуживает сектор здравоохранения, который остаётся одним из устойчивых источников инфляции в Казахстане. Основная причина — высокая импортозависимость, достигающая 85%-95%: значительная часть медикаментов, медицинского оборудования и расходных материалов поставляется из-за рубежа. Из-за этого любые колебания валютного курса и мировых цен практически напрямую транслируются в розничную стоимость лекарств и медицинских услуг.
Кроме того, растут операционные издержки клиник (коммунальные расходы, зарплаты, аренда и обслуживание оборудования), что также увеличивает себестоимость лечения. Поскольку спрос на медицинские услуги малоэластичен — население не может отказаться от лечения даже при росте цен, — влияние этого сектора на инфляцию оказывается структурным и слабо контролируемым. В совокупности заметная импортная составляющая и рост внутренних издержек делают здравоохранение одним из чувствительных моментов инфляционного давления в стране.
Налоговая реформа, в том числе повышение НДС
Дополнительным фактором роста цен в текущем году стал всплеск инфляционных ожиданий, связанных с планируемой налоговой реформой. Это привело к удорожанию как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте.
К слову: именно уровень инфляционных ожиданий является ещё одним важным фактором. В последнем отчёте Национального банка РК за сентябрь 2025 года отмечается, что наибольшее влияние на восприятие роста цен среди респондентов оказывают:
- изменение цен на продукты питания в магазинах;
- изменение цен на коммунальные услуги и ГСМ;
- изменение обменного курса;
- рост заработных плат и пенсий;
- повышение НДС;
- внешние события и прочее.
Что не влияет или оказывает минимальное воздействие на инфляцию?
Вернёмся к началу материала, где мы говорим о том, что рассрочки и цифровые сервисы оказывают минимальное воздействие на инфляцию, а в некоторых случаях вызывают обратный дефляционный эффект. Поясним.
В структуре инфляции в Казахстане, по данным БНС, доля услуг и продовольственных товаров составляет около 75%, а доля непродовольственных товаров — всего 25%, среди которых товары, покупаемые в рассрочку, занимают не более 3%-5% (оценочное мнение экспертов). Почему конкретно непродовольственные товары? Именно эта категория товаров популярна для покупки в рассрочку или кредит. Так вот, даже при росте продаж в рассрочку на 30% влияние на общий уровень инфляции не превышает 0,1−0,2 п. п., что статистически и экономически незначительно. Кроме того, несмотря на популярность этих инструментов, они не формируют долгосрочного давления на цены. Причина проста: рассрочки лишь распределяют уже существующий спрос во времени, не создавая дополнительного дефицита товаров. Если рассматривать вопрос глубже, инфляция спроса (Demand-Pull Inflation) возникает, когда совокупный спрос превышает совокупное предложение. Рассрочка не увеличивает доходы населения, а лишь позволяет совершить покупку раньше, сдвигая будущий спрос в настоящее. В долгосрочной перспективе совокупный спрос остаётся неизменным, а значит, нет устойчивого монетарного давления на цены.
Что касается цифровых сервисов, в том числе маркетплейсов, на практике они скорее способствуют сдерживанию инфляционного давления. Производители и крупные дистрибьюторы, особенно в сегменте техники и электроники, придерживаются минимальных розничных цен и часто синхронно повышают их. Однако на маркетплейсах продавцы малого и среднего бизнеса вынуждены конкурировать, и эта конкуренция на площадках снижает среднюю стоимость товаров, создавая дефляционный эффект в потребительском секторе.
Важно отметить: текущая инфляция в Казахстане носит преимущественно немонетарный (неденежный) характер. Её формируют не избыточная денежная масса и не активное кредитование, а рост базовых издержек — на продукты питания, коммунальные услуги, топливо и транспорт, медицину. В таких условиях влияние финансовых инструментов — ставки, кредитования и рассрочек — оказывается ограниченным, поскольку первопричины роста цен лежат в сфере производства и снабжения, а не в избыточном спросе.
Резюмируем: основу инфляции формируют коммунальные услуги и повседневные базовые траты казахстанцев — продовольственные товары, одежда, топливо. Это те категории товаров и услуг, с которыми граждане сталкиваются ежедневно: покупки на рынке или в ближайшем магазине, счета за электричество и отопление, заправка автомобиля. То, на что уходит основная часть дохода и что оплачивается либо с дебетовых карт, либо и вовсе наличными.
Стоит отметить: среди стран ЕАЭС и Центральной Азии уровень инфляции в Казахстане остаётся самым высоким. Более того, он значительно превышает показатели других государств региона: по инфляции РК входит в топ-5 антилидеров в целом в Азии и в топ-15 антилидеров в мире.
Так, в России уровень инфляции, по последним данным, составил 8,1% (пять месяцев кряду наблюдается снижение), в Узбекистане — 8%, в Кыргызстане — 9,5%, в Беларуси — 7,1%, в Армении — 3,7%, в Таджикистане — 3,1%.
В развитых странах уровень инфляции в большинстве случаев не превышает 2%. К примеру, во Франции инфляция составила 1,2%, в Италии — 1,6%, в Канаде — 1,9%, в Сингапуре — 0,5%, в целом по Евросоюзу — 2,4%. Стоит также обратить внимание на уровень инфляции в Китае (минус 0,4%), Южной Корее (2,1%), Индии (2,07%), Индонезии (2,65%), ЮАР (3,3%) и Бразилии (5,17%).
Отметим: в отличие от соседних стран, Казахстан проводит тарифную либерализацию и поддержку коммунального сектора не через прямое бюджетное субсидирование, а преимущественно за счёт повышения тарифов для конечных потребителей. Такой подход снижает нагрузку на госбюджет, но делает инфляцию устойчиво высокой, поскольку рост тарифов напрямую транслируется в себестоимость товаров и услуг, усиливая инфляцию издержек.