Минздрав Беларуси хочет получить $50 миллионов от экспорта медуслуг

Минздрав: Беларусь хочет заработать $50 миллионов на экспорте медуслуг иностранцам.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения планирует заработать на экспорте медуслуг 50 миллионов долларов в 2026 году. Такое заявление министр здравоохранения Александр Ходжаев сделал на СТВ.

По словам главы ведомства, в 2025-м экспорт медуслуг может приблизиться к 50 миллионам долларов. И, в целом, за последнюю пятилетку показатели медтуризма уже выросли в полтора раза, прибавляя каждый год примерно 5 — 10%.

При этом главным преимуществом белорусской медицины для иностранцев по-прежнему остается цена.

— Себестоимость нашей продукции в рамках экспорта и оказываемых медицинских услуг ниже, чем за рубежом. Даже в нашем приграничье, — прокомментировал министр.

В общем, в 2024-м Беларусь в оздоровительных целях посетили свыше 160 тысяч туристов из 159 стран.