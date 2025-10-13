Минздрав Беларуси хочет получить $50 миллионов от экспорта медуслуг

Министерство здравоохранения планирует заработать на экспорте медуслуг 50 миллионов долларов в 2026 году. Такое заявление министр здравоохранения Александр Ходжаев сделал на СТВ.
По словам главы ведомства, в 2025-м экспорт медуслуг может приблизиться к 50 миллионам долларов. И, в целом, за последнюю пятилетку показатели медтуризма уже выросли в полтора раза, прибавляя каждый год примерно 5 — 10%.
При этом главным преимуществом белорусской медицины для иностранцев по-прежнему остается цена.
— Себестоимость нашей продукции в рамках экспорта и оказываемых медицинских услуг ниже, чем за рубежом. Даже в нашем приграничье, — прокомментировал министр.
В общем, в 2024-м Беларусь в оздоровительных целях посетили свыше 160 тысяч туристов из 159 стран.