Ограничить продажу спиртных напитков в заведениях предлагает МВД

Внесены предложения по розничной реализации алкоголя только в спецмагазинах (алкомаркетах), ужесточению требований к выдаче лицензий (в том числе их лимитированию) и запрету на онлайн-торговлю алкоголем. Кроме того, назрела необходимость ограничения времени реализации спиртного в развлекательных заведениях. В указанных объектах в опьянении совершено более 1 400 преступлений, в том числе 3 убийства", — мотивировал глава МВД.