Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничить продажу спиртных напитков в заведениях предлагает МВД

Глава МВД РК на правительственном часе заявил, что на сегодня одним из ключевых факторов, влияющих на криминогенность, является злоупотребление алкоголем, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

«Ежегодно в опьянении совершается до 10 тысяч преступлений. Принимаются профилактические меры, в том числе пресекаем факты распития, изолируем из общественных мест лиц в опьянении, в отношении подучетных выносятся запреты на употребление алкоголя. Однако это лишь борьба с последствиями», — сетует Ержан Саденов.

Между тем, по словам министра, в погоне за выгодой недобросовестные предприниматели нарушают возрастные и временные ограничения реализации спиртного.

"Круглосуточно торгуют под видом кафе и баров. Широко применяется онлайн-доставка. При этом, мера по лишению лицензии неэффективна. Ее можно получить на следующий день на других лиц. Этот вопрос рассмотрели на заседании МВК.

Внесены предложения по розничной реализации алкоголя только в спецмагазинах (алкомаркетах), ужесточению требований к выдаче лицензий (в том числе их лимитированию) и запрету на онлайн-торговлю алкоголем. Кроме того, назрела необходимость ограничения времени реализации спиртного в развлекательных заведениях. В указанных объектах в опьянении совершено более 1 400 преступлений, в том числе 3 убийства", — мотивировал глава МВД.

Однако, по его словам, на сегодня некоторые госорганы эти подходы не поддерживают.