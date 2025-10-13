Ограничить продажу спиртных напитков в заведениях предлагает МВД

«Ежегодно в опьянении совершается до 10 тысяч преступлений. Принимаются профилактические меры, в том числе пресекаем факты распития, изолируем из общественных мест лиц в опьянении, в отношении подучетных выносятся запреты на употребление алкоголя. Однако это лишь борьба с последствиями», — сетует Ержан Саденов.
Между тем, по словам министра, в погоне за выгодой недобросовестные предприниматели нарушают возрастные и временные ограничения реализации спиртного.
"Круглосуточно торгуют под видом кафе и баров. Широко применяется онлайн-доставка. При этом, мера по лишению лицензии неэффективна. Ее можно получить на следующий день на других лиц. Этот вопрос рассмотрели на заседании МВК.
Внесены предложения по розничной реализации алкоголя только в спецмагазинах (алкомаркетах), ужесточению требований к выдаче лицензий (в том числе их лимитированию) и запрету на онлайн-торговлю алкоголем. Кроме того, назрела необходимость ограничения времени реализации спиртного в развлекательных заведениях. В указанных объектах в опьянении совершено более 1 400 преступлений, в том числе 3 убийства", — мотивировал глава МВД.
Однако, по его словам, на сегодня некоторые госорганы эти подходы не поддерживают.