С ФК «Ростов» взыскали 175 тысяч рублей в пользу водоканала

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с футбольного клуба «Ростов» более 175 тысяч рублей в пользу городского водоканала. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.

Иск был подан из-за долга за услуги водоснабжения и водоотведения с мая по июль 2025 года. Клуб не оплатил расходы, связанные с превышением нормативов сброса загрязняющих веществ в сточных водах. Общая сумма взыскания составила 175 тысяч рублей, плюс 8 тысяч рублей на покрытие судебных издержек.

Это не первый случай подобных претензий к футбольному клубу. В 2024 году водоканал уже взыскал с «Ростова» около 180 тысяч рублей за неоплаченные услуги. Ранее с клуба также требуют почти полмиллиарда рублей за аренду земельного участка.