С ФК «Ростов» взыскали 175 тысяч рублей в пользу водоканала

Это не первый случай подобных претензий к футбольному клубу. В 2024 году водоканал уже взыскал с «Ростова» около 180 тысяч рублей за неоплаченные услуги. Ранее с клуба также требуют почти полмиллиарда рублей за аренду земельного участка.