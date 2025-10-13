С ФК «Ростов» взыскали 175 тысяч рублей в пользу водоканала

Иск был подан из-за долга за услуги водоснабжения и водоотведения с мая по июль 2025 года. Клуб не оплатил расходы, связанные с превышением нормативов сброса загрязняющих веществ в сточных водах. Общая сумма взыскания составила 175 тысяч рублей, плюс 8 тысяч рублей на покрытие судебных издержек.
Это не первый случай подобных претензий к футбольному клубу. В 2024 году водоканал уже взыскал с «Ростова» около 180 тысяч рублей за неоплаченные услуги. Ранее с клуба также требуют почти полмиллиарда рублей за аренду земельного участка.