Сотрудники налоговой убедили крымчан заплатить 9,7 млрд рублей

Еще 905 млн рублей заплатили после проверок.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники налоговой убедили жителей Крыма заплатить 9,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФНС.

За полтора года сотрудники ведомства провели 34 выездные проверки. В результате сумма дополнительно начисленных платежей превысила 905 млн рублей. Уточняется, что 855 млн — это налоги и взносы, а остальные 50 млн — штрафы.

Кроме того, сотрудники ФНС побуждали крымчан добровольно исполнять свои налоговые обязанности. В итоге в бюджет поступило 9,657 млрд рублей.

«Налогоплательщики представили уточненную налоговую отчетность и уплатили в бюджет соответствующие суммы налоговых обязательств», — говорится в сообщении.