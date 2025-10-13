Сотрудники налоговой убедили крымчан заплатить 9,7 млрд рублей

Сотрудники налоговой убедили жителей Крыма заплатить 9,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФНС.
За полтора года сотрудники ведомства провели 34 выездные проверки. В результате сумма дополнительно начисленных платежей превысила 905 млн рублей. Уточняется, что 855 млн — это налоги и взносы, а остальные 50 млн — штрафы.
Кроме того, сотрудники ФНС побуждали крымчан добровольно исполнять свои налоговые обязанности. В итоге в бюджет поступило 9,657 млрд рублей.
«Налогоплательщики представили уточненную налоговую отчетность и уплатили в бюджет соответствующие суммы налоговых обязательств», — говорится в сообщении.