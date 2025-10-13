Калининград оказался на 49-м месте по зарплате в России

Калининград занял 49-место в сотне российских городов с самой высокой зарплатой. Статистические данные опубликовали эксперты РИА Новости в понедельник, 13 октября.
Средняя зарплата в первом полугодии в областном центре увеличилась на 17,2% и составила 76,5 тыс. рублей. При этом покупательская способность населения лишь на 73-м месте по стране. Калининградцы не могут позволить себе купить больше двух фиксированных потребительских наборов. В состав такого набора Росстат включает: 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг.
Самые высокие зарплаты в 2025 году у жителей Анадыря — 196,7 тыс. рублей в среднем. А больше всего себе могут позволить в Новом Уренгое, на 167 тыс. рублей в месяц северяне способны приобрести почти шесть фиксированных наборов потребителя.
Калининградка Наталья Луценко вошла в шестёрку богатейших женщин России с состоянием в 1,15 млрд долларов.