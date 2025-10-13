Лимиты на число банковских карт могут заработать с декабря

По словам парламентария, инициатива предусматривает два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более двадцати во всех кредитных организациях суммарно. Ранее обсуждалась идея ограничить число карт до десяти, однако от этого варианта отказались в пользу более гибкой схемы.