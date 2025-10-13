Лимиты на число банковских карт могут заработать с декабря

По словам парламентария, инициатива предусматривает два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более двадцати во всех кредитных организациях суммарно. Ранее обсуждалась идея ограничить число карт до десяти, однако от этого варианта отказались в пользу более гибкой схемы.
Одновременно с введением лимитов планируется запустить специальный сервис, позволяющий клиентам отслеживать, где и когда они выпустили свои карты. Этот инструмент должен повысить прозрачность и упростить контроль за «пластиком».
В Банке России считают, что разумное ограничение числа карт поможет бороться с мошенничеством и деятельностью так называемых дропперов — посредников, через которых преступники выводят похищенные средства.
Эксперты отмечают, что спрос на подобные меры назрел давно. По данным Freedom Finance Global, только в 2024 году злоумышленники похитили у клиентов банков 27,5 млрд рублей — на 74% больше, чем годом ранее. Большая часть схем связана именно с использованием подставных лиц и множественных карт.