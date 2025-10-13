В России резко подскочили продажи автомобилей по одной причине

В России с 1 ноября изменятся правила расчета утилизационного сбора. Теперь его будут считать по мощности двигателя, а не по возрасту машины и объему двигателя, как раньше. СМИ сообщали, что в Приморском крае перед повышением налога сильно выросли цены на внедорожники. Эксперты считают, что подорожают и семейные автомобили. Новые правила коснутся машин с мощностью двигателя больше 160 лошадиных сил. Однако таких моделей среди современных автомобилей не так много — большинство машин мощнее. Из-за этих изменений цены на массовые автомобили резко вырастут, и доступных машин на рынке станет меньше.