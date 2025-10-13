«Тратят до 21% зарплаты». Телеканал «Беларусь 1» сравнил траты на коммуналку в Беларуси, Польше, Литве и Латвии

В Беларуси в среднем коммуналка стоит до 150 белорусских рублей в месяц, в зависимости от метража квартиры и сезона. В Литве и Латвии стандартная семья из трех человек в квартире около 80 квадратных метров заплатит за ЖКУ более 200 евро.