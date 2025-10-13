«Тратят до 21% зарплаты». Телеканал «Беларусь 1» сравнил траты на коммуналку в Беларуси, Польше, Литве и Латвии

Стало известно, сколько граждане тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг в Беларуси, Польше, Литве и Латвии. Сравнительный анализ провели на телеканале «Беларусь 1».
В Беларуси в среднем коммуналка стоит до 150 белорусских рублей в месяц, в зависимости от метража квартиры и сезона. В Литве и Латвии стандартная семья из трех человек в квартире около 80 квадратных метров заплатит за ЖКУ более 200 евро.
В Польше коммуналка тоже серьезная статья расходов. При этом сообщается, что за электричество, отопление, воду, и вывоз мусора полякам могут поднять плату на 85%.
Доля этих расходов в кошельке: литовцев составляет 13%, поляков — 17%, латышей — около 21%. В Беларуси по последним подсчетам доля расходов на ЖКУ занимает порядка 6%.
По данным портала Numbeo, в статистике цен на коммуналку Беларусь занимает 27-е место из 123 государств, с наиболее демократичными тарифами.
Недавно Министерство ЖКХ высказалось про изменение тарифов ЖКУ в Беларуси до конца 2025.
А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 13 по 19 октября: «Начнутся дожди и заморозки».