Нижний Новгород занял 26 место по уровню заработных плат в стране

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 14,3%. Эксперты оценивали не только размер доходов, но и их покупательную способность. Для этого рассчитывалось соотношение чистой средней зарплаты к стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. В Нижнем Новгороде это соотношение составило 3,69. Рейтинг составлен на основе официальной статистики по заработным платам на крупных и средних предприятиях за январь-июнь 2025 года. Стоимость потребительского набора определялась по данным региональной статистики Росстата. В рейтинг вошли административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города страны. Исследование проводится уже в седьмой раз.