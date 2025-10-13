Ричмонд
Нижний Новгород занял 26 место по уровню заработных плат в стране

Нижний Новгород занял 26-е место в ежегодном рейтинге городов России по уровню заработных плат, составленном агентством «РИА Новости».

Источник: НИА-Нижний Новгород

В исследование вошли 100 крупнейших городов страны. Средняя чистая зарплата в Нижнем Новгороде по итогам первого полугодия 2025 года составила 86,5 тысячи рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 14,3%. Эксперты оценивали не только размер доходов, но и их покупательную способность. Для этого рассчитывалось соотношение чистой средней зарплаты к стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. В Нижнем Новгороде это соотношение составило 3,69. Рейтинг составлен на основе официальной статистики по заработным платам на крупных и средних предприятиях за январь-июнь 2025 года. Стоимость потребительского набора определялась по данным региональной статистики Росстата. В рейтинг вошли административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города страны. Исследование проводится уже в седьмой раз.

Ранее эксперты агентства сообщали, что Нижегородская область заняла 28-е место из 85 в рейтинге российских регионов с самым высоким уровнем заработных плат. Также стало известно, что зарплаты рабочих в регионе выросли за год на 15%.