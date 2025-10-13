Банки не имеют права менять график и условия выплат по кредиту без ведома клиентов — Центробанк

График погашения кредита — это как подробный календарь ваших обязательств перед банком. В нём указано, когда и сколько нужно платить. Если этот график меняется, а вы об этом не знаете, легко пропустить платеж, случайно заплатить меньше нужного, и тогда банк может начислить штрафы или дополнительные проценты. Всё это портит вашу кредитную историю и в будущем может сделать получение нового кредита намного сложнее.