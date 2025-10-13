Банки не имеют права менять график и условия выплат по кредиту без ведома клиентов — Центробанк

Почему это важно?
График погашения кредита — это как подробный календарь ваших обязательств перед банком. В нём указано, когда и сколько нужно платить. Если этот график меняется, а вы об этом не знаете, легко пропустить платеж, случайно заплатить меньше нужного, и тогда банк может начислить штрафы или дополнительные проценты. Всё это портит вашу кредитную историю и в будущем может сделать получение нового кредита намного сложнее.
Центральный банк считает такую практику несправедливой и говорит открыто: банки не имеют права ограничивать права клиентов и навязывать условия, из-за которых люди остаются в неведении. Если банк что-то меняет в вашем графике платежей — он обязан сразу выдать вам новый, понятный график, где указаны все суммы и даты.
Это ваше право — знать, сколько и когда нужно платить, чтобы не попасть в неприятности из-за чужих ошибок или недосказанности. И даже если вы не спросили сами — банк всё равно обязан предупредить вас об изменениях. Так требует закон!
Центробанк считает недопустимым, чтобы банки, пользуясь своим преимуществом в формировании договоров, перекладывали ответственность на клиента и ограничивали его права. Любые подобные положения в кредитных договорах противоречат закону и должны быть устранены.
Всем коммерческим банкам предписано прекратить практику включения подобных условий в договоры и внести изменения в ранее заключённые соглашения. При любых изменениях в графике платежей человек должен своевременно получать обновлённую информацию — только так можно обеспечить прозрачность, честность и защиту интересов клиентов.
Если вы столкнулись с ситуацией, когда банк не выдал вам обновлённый график или не предупредил об изменениях — смело обращайтесь с жалобой в сам банк или в Центральный банк.