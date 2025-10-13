Ричмонд
Андрей Бочаров анонсировал расселение 62 МКД за 6 млрд рублей

13 октября в администрации Волгоградской области состоялось совещание под председательством Андрея Бочарова. Глава региона подвёл итоги действующей до 2025 года программы расселения аварийного жилья, а также анонсировал новую, которая позволит улучшить качество жизни 4475 человек, проживающих в 62 многоквартирных домах.

Источник: РИА "Новости"

— В рамках завершенного этапа в новое комфортное жилье было переселено порядка 11,2 тысяч жителей Волгоградской области, а за весь период действия региональных программ, связанных с переселением граждан из аварийного жилья, уже улучшили свои жилищные условия более 23 тысяч жителей региона. Во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с федеральным Фондом развития территорий Волгоградская область приступает к реализации новой региональной программы по расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Общий объем финансирования программы оценивается порядка 6 млрд рублей, — сообщил глава региона.

Новая программа включает в себя объекты на территории 10 муниципалитетов. Общий объём площади запланированного к расселению жилья — более 60 тыс. кв. метров.

Отметим, по итогу совещания глава региона распорядился незамедлительно направить весь пакет документов в федеральный центр для получения соответствующего финансирования на ноябрь-декабрь 2025 года, а также на 2026 год. Главам всех 10 муниципалитетов, участвующих в новой программе, обеспечить контроль над достижением всех поставленных целей. При этом глава региона также подчеркнул, что и главам других муниципальных образований расслабляться не стоит — в каждом населённом пункте региона должно быть организовано своевременное обследование МКД для оперативного их включения в адресную региональную программу.