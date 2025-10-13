Андрей Бочаров анонсировал расселение 62 МКД за 6 млрд рублей

Отметим, по итогу совещания глава региона распорядился незамедлительно направить весь пакет документов в федеральный центр для получения соответствующего финансирования на ноябрь-декабрь 2025 года, а также на 2026 год. Главам всех 10 муниципалитетов, участвующих в новой программе, обеспечить контроль над достижением всех поставленных целей. При этом глава региона также подчеркнул, что и главам других муниципальных образований расслабляться не стоит — в каждом населённом пункте региона должно быть организовано своевременное обследование МКД для оперативного их включения в адресную региональную программу.