Казахстан начал поиск нефти на новом участке

«КазМунайГаз» («дочка» «Самрук-Казыны») приступил к бурению первой из двух поисковых скважин на участке Озен Северный в Мангистауской области, сообщила пресс-служба КМГ.

Источник: «КазМунайГаз»

В рамках исполнения поручений главы государства, данных в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область в апреле 2025 года, «КазМунайГаз» приступило к бурению первой поисковой скважины на участке Озен Северный.

говорится в опубликованном сообщении

КМГ получил контракт на недропользование по сложному проекту в Мангистауской области в июне текущего года. Минимальная рабочая программа по контракту включает бурение двух поисковых скважин глубиной 2 000 и 1 650 метров.

Оператором по проекту является дочернее ТОО «KMG Barlau». Ранее в рамках геологического изучения недр компания выполнила сейсморазведочные работы 3D по проекту Озен Северный на 400 квадратных километрах.

В КМГ отмечают, что первая поисковая скважина станет ключевым этапом в реализации проекта, результаты которого позволят уточнить геологическое строение и подтвердить перспективы нефтегазоносности участка.

Ранее компания пробурила первую глубокую поисковую скважину по участку Тургай Палеозой (5 585м) в Кызылординской области, а также завершила бурение на участке Каражар (3 250м) в Актюбинской области. Поисковые работы ведутся в Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Кызылординской областях. За счет геологоразведочных проектов «КазМунайГаз» ожидает увеличить имеющиеся ресурсы нефти и газа.

В конце 2024 года «КазМунайГаз» сообщал о планах начать в 2025 году геологоразведочные работы на участках Береке, Шыгыс и Шу-Сарысу в Атырауской и Актюбинской областях, а также в области Улытау.

До этого КМГ проводил геологическое изучению недр на перспективных участках Мугоджар, Березовский, Болашак, Жаркын и Озен Северный в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях.