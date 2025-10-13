В Приморье появится свой оптово-распределительный центр

Планируется, что ОРЦ будет состоять из комплекса мультитемпературных складов и других функциональных объектов, предназначенных для хранения, предпродажной подготовки плодоовощной, мясо-молочной и рыбной продукции, а также зон опта и розницы. Здесь же будут находиться торгово-выставочные павильоны, сельскохозяйственный рынок, зоны таможенного и фитосанитарного контроля.