В Приморье появится свой оптово-распределительный центр

Проект строительства межрегионального оптово-распределительного центра (ОРЦ) в поселке Новый Надеждинского муниципального района Приморском крае получит господдержку, соответствующее решение принял президиум Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia.
ООО «Оптово-распределительный центр “Приморье” в сентябре 2018 года начало строительство межрегионального ОРЦ мощностью более 30 тысяч тонн хранения продовольственной продукции для обеспечения снабжения Приморского края, межрегионального обмена и внешнеторговых операций. Объем инвестиций оценивался в более 4,3 млрд рублей.
Первоначально запуск первой очереди распредцентра предполагался в первом квартале 2019 года, затем — в первой половине 2023 года. Полный ввод объекта планируется осуществить в четыре этапа — до 2026 года.
Планируется, что ОРЦ будет состоять из комплекса мультитемпературных складов и других функциональных объектов, предназначенных для хранения, предпродажной подготовки плодоовощной, мясо-молочной и рыбной продукции, а также зон опта и розницы. Здесь же будут находиться торгово-выставочные павильоны, сельскохозяйственный рынок, зоны таможенного и фитосанитарного контроля.
В материалах Инвестиционного портала Приморского края отмечается, что в ОРЦ с применением современных технологий планируется обеспечить условия для хранения картофеля и овощей вплоть до 1 июля и более, то есть до начала массовых поставок нового урожая.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Оптово-распределительный центр “Приморье” зарегистрировано в селе Вольно-Надеждинское в феврале 2015 года. Владельцами на паритетных началах выступают генеральный директор ООО “Петротрейд-М” (Москва, специализируется на добыче и обогащении угля и антрацита) Олег Ламнев и совладелец хабаровских компаний “Дальневосточное побережье” (морское рыболовство) и ООО “Север” (переработка и консервирование рыбы) Максим Петрушин. Ламнев является генеральным директором “ОРЦ “Приморье”.