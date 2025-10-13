Оманским туристам предложат пакетные туры в Беларусь

Стороны обсудили перспективы открытия регулярного авиасообщения Oman Air по маршруту Маскат — Минск в 2026 году, что значительно упростит логистику и повысит доступность белорусского направления для оманских путешественников. Особый интерес у оманских туристов вызывает охотничий туризм и рыбалка, а также вечерняя культурная жизнь в белорусских городах. Представители оманского турбизнеса выразили уверенность в том, что Беларусь сможет предложить уникальный опыт для любителей активного отдыха и культурных развлечений.