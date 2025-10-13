Ричмонд
Оманским туристам предложат пакетные туры в Беларусь

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оманским туристам предложат пакетные туры в Беларусь, основанные на чартерных рейсах «Белавиа» Минск — Салала. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму по итогам заседания с делегацией представителей туристической сферы Султаната Оман, которое прошло в Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь.

Источник: belarustourism.by

Стороны обсудили перспективы открытия регулярного авиасообщения Oman Air по маршруту Маскат — Минск в 2026 году, что значительно упростит логистику и повысит доступность белорусского направления для оманских путешественников. Особый интерес у оманских туристов вызывает охотничий туризм и рыбалка, а также вечерняя культурная жизнь в белорусских городах. Представители оманского турбизнеса выразили уверенность в том, что Беларусь сможет предложить уникальный опыт для любителей активного отдыха и культурных развлечений.

Представители оманских туристических операторов представили свои идеи о концепциях семейных туров в Беларусь, акцентируя внимание на возможностях отдыха на природе и предложениях для детского отдыха в летний сезон, когда в Султанате Оман устанавливается экстремально высокая температура.

«Беларусь с ее живописными пейзажами, чистым воздухом и развитой инфраструктурой детского отдыха может стать отличной альтернативой для оманских семей, желающих провести лето в комфортных условиях», — отметили в Нацагентстве.

Предполагаемая продолжительность туров составит 4−6 дней, а для размещения планируется использовать отели категории 4−5 звезд, что позволит обеспечить высокий уровень комфорта. По словам гостей, коридор между покоями князя и княгини в Несвижском замке вдохновил их на разработку туристических предложений для молодоженов в Беларусь.

Участие во встрече также приняли представители Республиканского союза туристических организаций. Как рассказали в союзе, с 24 июля открыта продажа туров в Оман с вылетом из Минска. Полетная программа «Белавиа» в Салалу продлится с 23 октября до конца мая 2026 года.

«Белорусская природа, климат, живописные пейзажи, развитая инфраструктура — все это может привлечь туристов из жаркого Омана в нашу страну. В Беларуси много лесов, воды, есть экзотические болота, озера ледникового периода, вся страна пронизана речными артериями. На нашей территории находится самая большая часть реликтового леса — Беловежская пуща. В целом все регионы страны представляют интерес с ландшафтной, природной точки зрения», — считают представители турбизнеса.

Городские туры туроператоры предлагают формировать, опираясь на богатую культурную жизнь столицы и других городов. Минск и Минская область располагают достаточным количеством достопримечательностей — от средневековых замков и памятников сакральной архитектуры до богатого архитектурного наследия советских времен. Городов со столь выраженной связью времен в евразийской части континента больше не найти.

«Все это очень важно донести до оманских туристов, занимаясь продвижением уникального белорусского турпродукта в Султанате», — рассказали в Республиканском союзе туристических организаций.

С 8 по 11 октября Беларусь принимала делегацию представителей туристической сферы Султаната Оман в рамках ознакомительного тура, организованного Департаментом по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Национальным агентством по туризму. Этот визит — важный шаг в развитии белорусско-оманского сотрудничества в сфере туризма, направленный на привлечение иностранных туристов и укрепление имиджа Беларуси как привлекательного туристического направления.

В течение насыщенной программы оманские гости познакомились с наиболее значимыми историческими и культурными достопримечательностями Беларуси, а также оценили уровень сервиса и инфраструктуру, предлагаемые белорусскими отелями и организациями.

Программа тура включала посещение жемчужин белорусского зодчества, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Мирского и Несвижского замков. Эти объекты являются яркими примерами богатой истории и архитектурного мастерства, отражающими разные эпохи и стили.

Также гости посетили музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки», Большой театр Беларуси, побывали на обзорной экскурсии по Минску, в Республиканском научно-практическом центре спорта.