С декабря в Омске введут лимит на оформление банковских карт

С декабря 2025 года российские банки смогут устанавливать лимит на количество банковских карт, оформленных на одного клиента. Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, каждый россиянин сможет открыть максимум пять карт в одной финансовой организации и не более двадцати карт суммарно в разных банках.
Ранее обсуждалась возможность более строгого ограничения — до десяти карт на человека, но от этой идеи впоследствии отказались. Одновременно планируется запуск специального сервиса, позволяющего клиентам отслеживать и управлять своими картами онлайн.
Центробанк поддержал инициативу. Ограничение количества карт призвано снизить риски мошенничества и противодействовать дропперам — лицам, использующим чужие банковские счета для сокрытия доходов криминального происхождения.