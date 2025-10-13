С декабря в Омске введут лимит на оформление банковских карт

С декабря 2025 года российские банки смогут устанавливать лимит на количество банковских карт, оформленных на одного клиента. Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, каждый россиянин сможет открыть максимум пять карт в одной финансовой организации и не более двадцати карт суммарно в разных банках.