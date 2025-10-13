Ричмонд
Нижегородская область и «Магнит» заключили соглашение о сотрудничестве на выставке «Золотая осень-2025»

Соглашение о сотрудничестве по продвижению нижегородской продукции в сетевых магазинах заключило правительство региона и компания «Магнит» на Российской аграрной выставке «Золотая осень-2025» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Источник: Время

Развитие агропромышленного комплекса — главная цель национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Нижегородская область традиционно принимает участие в главной агропромышленной выставке страны, и с каждым годом растет количество предприятий от нашего региона. Мы доказываем, что Нижегородская область занимает лидирующие позиции на карте агропромышленного комплекса Российской Федерации. Каждый четвертый новый инвестиционный проект — это проект в сфере АПК. Подписанное соглашение позволит нам увеличить объем продукции нижегородских производителей, представленной на полках одной из крупнейших сетей магазинов.

отметил Андрей Саносян
заместитель губернатора Нижегородской области

Он подчеркнул, что расширение ассортимента местной продукции на полках сетевых магазинов — важная задача для развития АПК. Региональное правительство работает над этим вопросом со всеми ритейлерами.

«Нижегородская область — один из ключевых регионов развития для “Магнита”. Мы работаем здесь почти 20 лет, предоставляя локальным производителям возможность поставлять свою вкусную и качественную продукцию в населенные пункты региона и за его пределы. В настоящий момент в регионе работает около 700 торговых точек компании разных форматов. Соглашение о сотрудничестве придаст дополнительный импульс развитию партнерства с местными поставщиками, которые будут расти вместе с нами на благо жителей», — сказал директор округа Москва сети «Магнит» Михаил Корнеев.

Напомним, более 40 предприятий представили свою продукцию на стенде Нижегородской области на XXVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2025», которая проходит в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев центр» в Москве с 8 по 11 октября.