Нижегородская область и «Магнит» заключили соглашение о сотрудничестве на выставке «Золотая осень-2025»

«Нижегородская область — один из ключевых регионов развития для “Магнита”. Мы работаем здесь почти 20 лет, предоставляя локальным производителям возможность поставлять свою вкусную и качественную продукцию в населенные пункты региона и за его пределы. В настоящий момент в регионе работает около 700 торговых точек компании разных форматов. Соглашение о сотрудничестве придаст дополнительный импульс развитию партнерства с местными поставщиками, которые будут расти вместе с нами на благо жителей», — сказал директор округа Москва сети «Магнит» Михаил Корнеев.