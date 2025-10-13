Нижегородская область и «Магнит» заключили соглашение о сотрудничестве на выставке «Золотая осень-2025»

Развитие агропромышленного комплекса — главная цель национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Нижегородская область традиционно принимает участие в главной агропромышленной выставке страны, и с каждым годом растет количество предприятий от нашего региона. Мы доказываем, что Нижегородская область занимает лидирующие позиции на карте агропромышленного комплекса Российской Федерации. Каждый четвертый новый инвестиционный проект — это проект в сфере АПК. Подписанное соглашение позволит нам увеличить объем продукции нижегородских производителей, представленной на полках одной из крупнейших сетей магазинов.
Он подчеркнул, что расширение ассортимента местной продукции на полках сетевых магазинов — важная задача для развития АПК. Региональное правительство работает над этим вопросом со всеми ритейлерами.
«Нижегородская область — один из ключевых регионов развития для “Магнита”. Мы работаем здесь почти 20 лет, предоставляя локальным производителям возможность поставлять свою вкусную и качественную продукцию в населенные пункты региона и за его пределы. В настоящий момент в регионе работает около 700 торговых точек компании разных форматов. Соглашение о сотрудничестве придаст дополнительный импульс развитию партнерства с местными поставщиками, которые будут расти вместе с нами на благо жителей», — сказал директор округа Москва сети «Магнит» Михаил Корнеев.
Напомним, более 40 предприятий представили свою продукцию на стенде Нижегородской области на XXVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2025», которая проходит в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев центр» в Москве с 8 по 11 октября.