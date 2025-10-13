Ричмонд
Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении жилищных прав в Ростове

Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по жалобе ростовчанки.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело о нарушении жилищных прав жительницы Ростова-на-Дону и поставить его расследование на контроль. Об этом рассказали в региональном информационном центре Следственного комитета.

Женщина живет в многоквартирном доме 1950 года постройки на улице Башкирской. Здание уже несколько лет находится в аварийном состоянии: деформирован фундамент, на стенах глубокие трещины, обрушаются потолочные перекрытия. К тому же частично разрушена кровля, из-за чего во время дождей квартиры регулярно заливает водой.

В 2020 году экспертиза признала дом непригодным для проживания, а женщину поставили на учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Несмотря на решение суда, вступившее в законную силу в этом году, новое жилье ей так и не предоставили.