Жители каких городов Волгоградской области переедут из авариек

О старте программы, реализация которой начинается в Волгоградском регионе уже в 2025 году, сообщил 13 октября на оперативном совещании глава региона Андрей Бочаров. В рамках программы планируется переселить 4475 жителей из 62 домов общей площадью около 60 тысяч кв. м. Предполагается, что на эти цели будет израсходовано не менее 6 млрд рублей, в том числе из федеральных источников.