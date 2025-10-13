Стало известно, кому в Петербурге платят больше всего

«Лидером по уровню дохода в городе остается высший и средний менеджмент — в среднем 150 тыс. рублей», — выяснили аналитики hh.
На втором месте — автомобильный бизнес. Специалистам в данной сфере в среднем предлагают 138,6 тыс. рублей. На третьем месте расположились сферы стратегии, инвестиций и консалтинга, где предлагают 131,4 тыс. рублей, уточняет Neva.Today.
В общероссийском зачете Петербург сохраняет за собой третью строчку по уровню средней предлагаемой зарплаты. Город пропустил вперед лишь Москву и в целом Центральный федеральный округ.
