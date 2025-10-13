Ричмонд
Стало известно, кому в Петербурге платят больше всего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября, ФедералПресс. Средняя предлагаемая зарплата в Северной столице в сентябре 2025 года достигла 87,2 тыс. рублей. Это на 10% выше показателя годичной давности.

Источник: Reuters

«Лидером по уровню дохода в городе остается высший и средний менеджмент — в среднем 150 тыс. рублей», — выяснили аналитики hh.

На втором месте — автомобильный бизнес. Специалистам в данной сфере в среднем предлагают 138,6 тыс. рублей. На третьем месте расположились сферы стратегии, инвестиций и консалтинга, где предлагают 131,4 тыс. рублей, уточняет Neva.Today.

В общероссийском зачете Петербург сохраняет за собой третью строчку по уровню средней предлагаемой зарплаты. Город пропустил вперед лишь Москву и в целом Центральный федеральный округ.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, почему рынок труда в Петербурге не может преодолеть нехватку работников.