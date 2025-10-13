Искать виноватых не будем, но виноваты все — спикер ЗС о ситуации с бюджетом Приангарья

ИРКУТСК, 13 октября. IrkutskMedia. Очередное обсуждение бюджета Иркутской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов состоялось в комитете по бюджету, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС сегодня, 13 октября. Заседание продлилось меньше получаса — столько потребовалось времени, чтобы комитет принял решение вновь вернуть злосчастный проект на доработку в правительство. Ведь, как считают представители прокуратуры, принятие законопроекта в текущей редакции «может привести к чрезвычайным ситуациям».
Главным вопросом повестки стал «разбор полетов» — споры о степени ответственности каждой из ветвей власти за сложившуюся ситуацию, а также запоздалые рассуждения том, как можно было повлиять на обстановку в прошлом. Красочнее всего изъяснялся спикер Законодательного собрания Александр Ведерников, который не скупился на разгромные метафоры, подчеркивающие тяжесть сложившейся ситуации.
Текущее состояние бюджета Александр Ведерников назвал итогом коллективной работы всех органов власти в течение последних 5 лет. По его словам, рассматриваемый комитетом в рамках повестки вопрос уходит корнями в конец 2024 года.
«Органы власти, в том числе депутаты, в ответе за состояние бюджета, которое имеется на сегодняшний день. Бывший председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев неоднократно говорил, что социальные расходы в регионе превышают средние по СФО. Но тогда мы с вами не слушали — вносили проекты законов и поддерживали их, увеличивали пропорцию в сторону публично-нормативных и социальных обязательств. Задача сейчас — не искать виноватых и немедленно призвать кого-то к ответу. Это итоги работы ветвей власти. Гораздо важнее понять, что делать дальше», — обратился спикер ЗС к присутствующим в зале заседания.
Жесткое несогласие с его позицией высказал руководитель фракции КПРФ Евгений Сарсенбаев, который выступил против разделения ответственности за сложившуюся ситуацию между всеми фракциями парламента, сославшись на то, что те или иные инициативы выносились одной конкретно фракцией.
Одной из причин, приведшей к такой ситуации, по мнению Александра Ведерникова, стало несоблюдение рекомендаций КСП, в которых говорилось и об оптимизации расходов, и о проведении плановой работы по повышению налоговых и неналоговых доходов. Однако, как считает спикер ЗС, данные рекомендации не были доведены депутатами до исполнения органами власти.
«По итогам 2024 года госдолг Иркутской области составил 35 млрд рублей, и Приангарье оказалось в числе 15 последних субъектов (по этому показателю — прим. ред.). Отчет, который мы будем рассматривать на ближайшей сессии, подразумевал, что к концу 2024 года госдолг будет около 50 млрд, а у нас 35 млрд. Мы — чемпионы, только у нас была возможность привлечь еще ресурсов на 13 млрд рублей и увеличить предельный уровень дефицита. Мы этим не воспользовались», — сообщил Александр Ведерников.
Другой вопрос, который возник у депутатов, касался невозможности осуществить заимствования средств на данный период времени. Председатель ЗС привел данные, согласно которым объем кредиторской задолженности Приангарья по консолидированному бюджету составил 18,5 млрд рублей. При этом просроченная кредиторская задолженность Иркутской области составила 2,4 млрд рублей.
«У нас самая низкая кредиторская задолженность по консолидированному бюджету, хотя были возможности (прим. ред. — заимствования и увеличения предельного уровня дефицита)», — отметил Александр Ведерников.
Позиция прокуратуры относительно проекта закона оказалась однозначной — его принятие может повлечь чрезвычайные ситуации, поскольку документ затрагивает охрану окружающей среды, а также приведет к невыплате зарплаты работникам бюджетной сферы, невыполнению государственных и муниципальных контрактови нарушению прав предпринимателей. По мнению надзорного органа, при формировании законопроекта были допущены нарушения, что делает его оспоримым в суде.
По итогам рассмотрения законопроекта, комитет принял решение вернуть бюджет в правительство и рекомендовал внести в него изменения с учетом бюджетных процедур и замечаний. Кроме того, правительству рекомендовано использовать всевозможные механизмы для стабилизации финансовой ситуации в текущих условиях, в том числе корректируя предельные лимиты заимствований.
Напомним, что проект о внесении изменений в бюджет Иркутской области был рассмотрен на заседании профильного комитета Заксобрания региона 10 октября. Представленные предложения регионального Минфина вызвали массу вопросов и отрицательные заключения по принятию проекта депутатами и ведомствами. В связи с этим комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству перенес рассмотрение и голосование по проекту кризисного бюджета.
Наибольшее внимание участники заседания уделили сокращению расходов на развитие здравоохранения, образования, охрану окружающей среды. Проектом бюджета предлагается уменьшить расходы на здравоохранение сразу на 2,2 млрд рублей. Также предлагается сократить субсидии на реализацию мероприятий проектов «Народных инициатив» и на финансовую поддержку реализации инициативных проектов.