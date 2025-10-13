Искать виноватых не будем, но виноваты все — спикер ЗС о ситуации с бюджетом Приангарья

«Органы власти, в том числе депутаты, в ответе за состояние бюджета, которое имеется на сегодняшний день. Бывший председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев неоднократно говорил, что социальные расходы в регионе превышают средние по СФО. Но тогда мы с вами не слушали — вносили проекты законов и поддерживали их, увеличивали пропорцию в сторону публично-нормативных и социальных обязательств. Задача сейчас — не искать виноватых и немедленно призвать кого-то к ответу. Это итоги работы ветвей власти. Гораздо важнее понять, что делать дальше», — обратился спикер ЗС к присутствующим в зале заседания.