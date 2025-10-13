Незаконный карьер по добыче песка обнаружен под Воронежем

Информация о правонарушении направлена в правоохранительные органы — отдел полиции и прокуратуру Хохольского района. По факту проводится проверка, по итогам которой в отношении виновных лиц планируется возбуждение дела по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ («Пользование недрами без лицензии»). Нарушителям грозит штраф до 1 миллиона рублей и обязанность возместить причиненный ущерб.