Незаконный карьер по добыче песка обнаружен под Воронежем

В Хохольском районе Воронежской области пресечена деятельность незаконного карьера по добыче песка. Нарушение было выявлено специалистами отдела государственного экологического надзора регионального Минприроды в селе Рудкино.
В ходе проверки установлено, что добыча полезных ископаемых велась без необходимых разрешительных документов. На месте работала тяжелая техника, нанесшая ущерб природным ресурсам. В настоящее время работа карьера остановлена.
Для оценки масштабов ущерба экологи провели комплекс мероприятий: выполнили замеры территории и отобрали пробы песка для гранулометрического анализа. Это позволит точно определить объемы незаконной добычи и характеристики ископаемого, чтобы рассчитать размер причиненного вреда недрам.
Информация о правонарушении направлена в правоохранительные органы — отдел полиции и прокуратуру Хохольского района. По факту проводится проверка, по итогам которой в отношении виновных лиц планируется возбуждение дела по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ («Пользование недрами без лицензии»). Нарушителям грозит штраф до 1 миллиона рублей и обязанность возместить причиненный ущерб.