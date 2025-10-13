СМИ: главы минфинов G7 обсудят варианты изъятия активов РФ

Источники Reuters сообщили, что канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривс предложит странам G7 присоединиться к Евросоюзу, чтобы совместно работать над сокращением доходов России от реализации нефти и газа. Участники встречи могут обсудить варианты ограничения доступа Москвы к зарубежным активам. Еще одной темой совещания предположительно станет «репарационный кредит». Инициативу предоставления Киеву займа в размере 140 млрд евро за счет «замороженных» активов России продвигает Еврокомиссия.