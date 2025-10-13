СМИ: главы минфинов G7 обсудят варианты изъятия активов РФ

О темах переговоров глав минфинов G7 рассказало информагентство Reuters. Издание уточняет, что министры съедутся в Вашингтон для участия в осенней сессии руководящих ведомств Международного валютного фонда и Всемирного банка. Кроме обсуждения антироссийских санкций и изъятия активов Москвы, в повестку встречи также включен вопрос поддержки Украины, пишут «Ведомости».
Источники Reuters сообщили, что канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривс предложит странам G7 присоединиться к Евросоюзу, чтобы совместно работать над сокращением доходов России от реализации нефти и газа. Участники встречи могут обсудить варианты ограничения доступа Москвы к зарубежным активам. Еще одной темой совещания предположительно станет «репарационный кредит». Инициативу предоставления Киеву займа в размере 140 млрд евро за счет «замороженных» активов России продвигает Еврокомиссия.
Бельгия пока выступает против экспроприации российских средств. В Дании 1 октября государства ЕС обсуждали варианты изъятия замороженных финансов Москвы для поддержки Украины. Глава правительства Бельгии Карт де Вевер категорически отказался согласовывать конфискацию российских средств без распределения финансовых рисков между всеми членами Евросоюза.