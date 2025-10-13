В Сочи начался ремонт Новороссийского шоссе за 440 млн рублей

Как сообщал «Ъ-Кубань», Краснодарский край стал одним из лидеров нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2019—2024 годах из регионального и федерального бюджетов было направлено 61,8 млрд руб., что позволило привести в нормативное состояние 983 объекта протяженностью почти 1,5 тыс. км.