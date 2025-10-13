В Сочи начался ремонт Новороссийского шоссе за 440 млн рублей

Подрядчик уже демонтирует старое покрытие, установлены временные знаки и проведены геодезические работы. В рамках проекта заменят асфальт на площади 38 тыс. кв. м, обустроят водоотводные лотки, остановочные павильоны и новое освещение.
«Для нас — это важный, альтернативный участку федеральной трассы А-147 объект, который позволит улучшить транспортное сообщение между дублером Курортного Проспекта, Мацестой и Хостой», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин, слова которого приводит пресс-служба.
Градоначальник также добавил, что при проведении ремонта будут приняты меры для минимизации неудобств для жителей и гостей города.
Как сообщал «Ъ-Кубань», Краснодарский край стал одним из лидеров нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2019—2024 годах из регионального и федерального бюджетов было направлено 61,8 млрд руб., что позволило привести в нормативное состояние 983 объекта протяженностью почти 1,5 тыс. км.