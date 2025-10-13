Ричмонд
В Омской области цены на топливо снова поднялись

Единственным стабильным видом топлива остался газ.

Источник: Reuters

Специалисты Омскстата зафиксировали рост цен на автомобильное топливо в сентябре. По сравнению с августом подорожали все основные марки бензина и дизельное топливо.

Литр АИ-92 теперь стоит в среднем 55,75 рубля, прибавив 69 копеек. АИ-95 подорожал до 60,56 рубля за литр. На 40 копеек выросла цена и на премиальные марки бензина.

Дизельное топливо прибавило 50 копеек, достигнув 71,4 рубля за литр. Единственным стабильным видом топлива остался газ — его цена практически не изменилась, составив 20,94 рубля за литр.

Ранее мы сообщали, что омичи массово скупают картошку и путёвки на море.