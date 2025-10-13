В Омской области цены на топливо снова поднялись

Специалисты Омскстата зафиксировали рост цен на автомобильное топливо в сентябре. По сравнению с августом подорожали все основные марки бензина и дизельное топливо.
Литр АИ-92 теперь стоит в среднем 55,75 рубля, прибавив 69 копеек. АИ-95 подорожал до 60,56 рубля за литр. На 40 копеек выросла цена и на премиальные марки бензина.
Дизельное топливо прибавило 50 копеек, достигнув 71,4 рубля за литр. Единственным стабильным видом топлива остался газ — его цена практически не изменилась, составив 20,94 рубля за литр.
