Число миллионеров выросло на 14 тысяч за год в Нижегородской области

Всего в 2024 году в регионе насчитывалось более 70 тысяч миллионеров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Число миллионеров выросло на 14 тысяч за год в Нижегородской области. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на пресс-службу УФНС России по региону.

Согласно информации, в 2024 году в Нижегородской области насчитывалось 70 996 нижегородцев, которые задекларировали доход, превышающий миллион рублей.

Среди них есть 37 нижегородцев, чьё состояние превышает миллиард рублей. Самому молодому миллиардеру 35 лет.

Напомним, ранее стало известно, что средняя зарплата нижегородцев составляет 86,5 тысяч рублей, а показатель соотношения чистой зарплаты и стоимости фиксированного потребительного набора составляет 3,69.