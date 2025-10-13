Аграрии Новосибирской области столкнулись с перебоями поставок топлива

Губернатор Андрей Травников поинтересовался, были ли проблемы с поставками топлива. Министр подтвердил наличие перебоев, отметив, что ситуация напоминала прошлогодние трудности для фермеров, не заключивших прямые контракты с крупными нефтяными компаниями. По его словам, это в основном затронуло мелкие крестьянские хозяйства.