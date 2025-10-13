Аграрии Новосибирской области столкнулись с перебоями поставок топлива

В Новосибирской области несколько фермерских хозяйств оказались в затруднительном положении из-за нехватки топлива на прошлой неделе. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр сельского хозяйства Андрей Шинделов.
Губернатор Андрей Травников поинтересовался, были ли проблемы с поставками топлива. Министр подтвердил наличие перебоев, отметив, что ситуация напоминала прошлогодние трудности для фермеров, не заключивших прямые контракты с крупными нефтяными компаниями. По его словам, это в основном затронуло мелкие крестьянские хозяйства.
Шинделов добавил, что министерство совместно с Минпромторгом и Ассоциацией нефтепоставщиков смогло обеспечить необходимые объемы топлива в штатном режиме. Однако некоторые крупные предприятия также испытали задержки, пытаясь закупить топливо на бирже. Проблемы с поставкой цистерн были решены.