В Татарстане рассказали, кому одобрят вернувшуюся сельскую ипотеку

В Татарстане снова начали выдавать льготную сельскую ипотеку после исчерпания лимита субсидий. В числе основных претендентов на кредит оказались работники агропромышленного комплекса, бюджетники из сельских районов и участники СВО с семьями. Об этом сообщают пресс-служба Минсельхозпрода республики.
Прием заявок на сельскую ипотеку в Татарстане был возобновлен с 29 сентября. Ранее в 2024 году программу приостановили из-за нехватки субсидий. С начала ее действия в республике выплаты оформили 5,8 тысячи семей. В прошлом году выдали 773 кредита на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. Условия кредитования остались прежними: ставка от 0,1% до 3% годовых, максимальная сумма кредита — шесть миллионов рублей, срок — до 25 лет.
Теперь круг получателей льготного кредита стал шире. Право на сельскую ипотеку имеют не только работники агропромышленного комплекса и индивидуальные предприниматели, но и сотрудники организаций, подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству и Россельхознадзору. Сюда же включены работники социальной сферы и органов местного самоуправления на сельских территориях. Также с этого года программа распространяется на участников специальной военной операции, их жен и вдов.
Заемщик обязан в течение пяти лет подтверждать постоянную регистрацию в новом жилье и трудоустройство в указанных сферах. Средства сельской ипотеки можно использовать для строительства дома по договору подряда, самостоятельной стройки с покупкой домокомплекта, покупки готового частного дома, таунхауса или квартиры в новостройке не выше пяти этажей.
Напомним, Татарстан занял пятое место среди регионов по объемам ипотечного кредитования. В республике было выдано 1,74 тысячи льготных ипотечных кредитов на общую сумму 10 миллиардов рублей.