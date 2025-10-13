В Татарстане рассказали, кому одобрят вернувшуюся сельскую ипотеку

Прием заявок на сельскую ипотеку в Татарстане был возобновлен с 29 сентября. Ранее в 2024 году программу приостановили из-за нехватки субсидий. С начала ее действия в республике выплаты оформили 5,8 тысячи семей. В прошлом году выдали 773 кредита на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. Условия кредитования остались прежними: ставка от 0,1% до 3% годовых, максимальная сумма кредита — шесть миллионов рублей, срок — до 25 лет.