Детский сад на 240 мест построили в Анапе. Учреждение возвели в селе Витязево по госпрограмме Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Двухэтажное здание площадью 7,6 тысячи кв. метров рассчитано на восемь групп. Из них две адаптированы для самых маленьких воспитанников — от 1,5 до 3 лет. В каждой группе подготовили раздевалки, игровые зоны, отдельные спальни, буфет и санузел.
В детском саду оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, компьютерный класс и помещение для подготовки к школе. Кроме того, в учреждении будут работать четыре изостудии и мини-музей «Родной край». Во дворе подготовлены восемь игровых площадок и две спортивные зоны с теневыми навесами.
Детский сад уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В настоящее время учреждение проходит лицензирование. Совсем скоро детский сад примет первых воспитанников.
«Этот детский сад — не просто здание, а пространство, созданное с заботой о будущем каждого ребенка. При строительстве использовали современные технологии и безопасные материалы с глубоким пониманием того, как важно создавать условия для гармоничного развития личности с первых лет жизни», — сказал и.о. руководителя департамента строительства региона Игорь Федосов.
За последние 10 лет в Краснодарском крае открыли свыше 200 детсадов.