Детский сад на 240 мест построили в Анапе

В детском саду оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, компьютерный класс и помещение для подготовки к школе. Кроме того, в учреждении будут работать четыре изостудии и мини-музей «Родной край». Во дворе подготовлены восемь игровых площадок и две спортивные зоны с теневыми навесами.