В Екатеринбурге заметно подешевели новые смартфоны

«Среди конкретных моделей из самых популярных заметнее всего — на 19% — цены снизились на iPhone 14 от Apple. Они в среднем стоили 19 тысяч рублей», — рассказали аналитики.
В топ-5 подешевевших моделей также вошли iPhone 14 Pro (-13%, до 23 тысяч рублей), iPhone 15 Pro Max (-12%, до 32 тысяч), iPhone 13 (-12%, до 70 тысяч) и iPhone 15 (-11%, до 40 тысяч).
Чаще всего в третьем квартале продавали китайские смартфоны TECNO, Infinix и HONOR. По моделям в топ-5 лидеров вошли iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra.