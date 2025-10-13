Ричмонд
В Екатеринбурге заметно подешевели новые смартфоны

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 октября, УралПолит.Ru. По итогам третьего квартала нынешнего года цены на новые смартфоны в Екатеринбурге в среднем снизились на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».

Сильнее всего подешевели смартфоны vivo, стоимость которых уменьшилась на 14%, до 32 тысяч рублей в новом состоянии. Телефоны от компании Apple стали дешевле на 9%. Их средняя цена составила 57 тысяч рублей. Техника от Samsung подешевела на 8%, до 52 тысяч рублей.

«Среди конкретных моделей из самых популярных заметнее всего — на 19% — цены снизились на iPhone 14 от Apple. Они в среднем стоили 19 тысяч рублей», — рассказали аналитики.

В топ-5 подешевевших моделей также вошли iPhone 14 Pro (-13%, до 23 тысяч рублей), iPhone 15 Pro Max (-12%, до 32 тысяч), iPhone 13 (-12%, до 70 тысяч) и iPhone 15 (-11%, до 40 тысяч).

Чаще всего в третьем квартале продавали китайские смартфоны TECNO, Infinix и HONOR. По моделям в топ-5 лидеров вошли iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra.