В Екатеринбурге заметно подешевели новые смартфоны

Сильнее всего подешевели смартфоны vivo, стоимость которых уменьшилась на 14%, до 32 тысяч рублей в новом состоянии. Телефоны от компании Apple стали дешевле на 9%. Их средняя цена составила 57 тысяч рублей. Техника от Samsung подешевела на 8%, до 52 тысяч рублей.