Лукашенко: Оман выделяет Беларуси землю под создание туристического кластера

13 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Оман выделяет Беларуси землю под создание туристического кластера. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал во время принятия кадровых решений, говоря об открывающихся новых рынках и возможностях на примере развития отношений с Оманом, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Кадровые назначения в дипкорпусе Беларуси. Рассказываем, в какие страны поедут дипломаты.

«Землю нам выделяют, чтобы мы там создали свой огромный туристический кластер. Чтобы люди могли летать не только в Турцию и Эмираты. Это ж буквально час (на час больше продолжительность полета, чем в ОАЭ. — Прим. БЕЛТА) — и ты там, в океане. Открытый океан. Вот, пожалуйста, приходите, работайте, дверь открыта. Но надо идти, надо идти!» — отметил глава государства.

«Это моя задача открыть дверь — заходите, работайте. Телепались, Омана этого не видели. Они с удовольствием нас принимают. Порты, заводы — пожалуйста, берите, смешивайте калийные удобрения, производите новые там, продавайте. Столько направлений открывается!» — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он добавил, что оманская сторона готова реализовывать масштабные проекты и на территории Беларуси. Один из них — строительство целлюлозно-картонного комбината, меморандум о чем был заключен 6 октября по итогам переговоров в Минске Президента Беларуси с Султаном Омана. «Это же под два миллиарда инвестиций. Они доверят, готовы у нас строить его», — отметил Президент.

Ранее сообщалось, что общий объем инвестиций по этому проекту составит около $1,4 млрд. Мощность предприятия ожидается на уровне порядка 800 тыс. т продукции в год.

