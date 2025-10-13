Лукашенко: Оман выделяет Беларуси землю под создание туристического кластера

«Землю нам выделяют, чтобы мы там создали свой огромный туристический кластер. Чтобы люди могли летать не только в Турцию и Эмираты. Это ж буквально час (на час больше продолжительность полета, чем в ОАЭ. — Прим. БЕЛТА) — и ты там, в океане. Открытый океан. Вот, пожалуйста, приходите, работайте, дверь открыта. Но надо идти, надо идти!» — отметил глава государства.