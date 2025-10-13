В Самаре средняя чистая зарплата составила 75,8 тысяч рублей в месяц

Самарская область оказалась выше середины в рейтинге российских городов по заработной плате. Она заняла 41 место. Всего в нем представлено 100 городов. Об этом сообщают РИА Новости.
Средняя чистая зарплата в месяц в первом полугодии 2025 года достигла 75,8 тысяч рублей. Изменение относительно того же периода 2024 года составило 13%, а соотношение чистой зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора — 3,41.
Возглавляет топ Новый Уренгой, где средняя зарплата — 167,6 тысяч рублей. Следом за ним идут Салехард (159,3 тысячи рублей) и Южно-Сахалинск (150,2 тысячи рублей).
Также в пятерке лидеров Анадырь (196,7 тысяч рублей) и Москва (174,1 тысяча рублей). А на последних строчках расположены Элиста (51 тысяча рублей), Грозный (49,2 тысячи рублей) и Нальчик (50,2 тысячи рублей).