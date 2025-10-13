Ричмонд
ФАС обнаружила сговор компаний при озеленении Краснодара

Федеральная антимонопольная служба выявила нарушение антимонопольного законодательства при проведении торгов на работы по планировке ландшафта зеленых зон и общественных пространств в Краснодаре.

Источник: РИА "Новости"

Открытый конкурс проводился для нужд муниципального казенного учреждения «Центр озеленения и экологии». По результатам расследования установлено, что компании «Зеленый Город» и «Кубаньэнергостройремонт» вступили в антиконкурентный сговор.

Служба обнаружила следующие признаки согласованных действий: Единая цифровая инфраструктура использовалась обеими компаниями; синхронное поведение на торгах; имитация конкуренции между участниками торгов.

Компании договорились об отказе от конкурентной борьбы с целью поддержания высоких цен на торгах, что является нарушением антимонопольного законодательства.

В случае подтверждения вины организациям грозят серьезные санкции в виде оборотных штрафов. Подобные нарушения подрывают принципы честной конкуренции и приводят к неэффективному расходованию бюджетных средств, сообщила пресс-служба ФАС.