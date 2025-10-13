В Красноярске начался очередной этап строительства метротрама. Об этом рассказали в правительстве края. В центре города начали обустраивать котлован на будущей станции «Улица Карла Маркса». Его глубина составит 14 метров, потребуется 200 тонн металлоконструкций. На этом месте будет проходить сборка и обслуживание тоннелепроходческих комплексов.