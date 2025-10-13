В Красноярске начался очередной этап строительства метротрама. Об этом рассказали в правительстве края. В центре города начали обустраивать котлован на будущей станции «Улица Карла Маркса». Его глубина составит 14 метров, потребуется 200 тонн металлоконструкций. На этом месте будет проходить сборка и обслуживание тоннелепроходческих комплексов.
Площадку готовят к прибытию комплексов «Екатерина» и «Соломея». Они практически закончили проходку перегона первой ветки метрополитена между станциями «Улица Шахтёров» и «Улица Карла Маркса». Его длина — 3,4 километра.
После проходки тоннелей «Екатерину» и «Соломею» разберут и перегонят в котлован станции «Площадь Революции». Оттуда они снова вернутся на «Карла Маркса» и проложат тоннели с другой стороны.