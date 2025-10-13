28,5 млрд рублей потратили волгоградцы в кафе и ресторанах

Специалисты Волгоградстата сообщили, что оборот предприятий общественного питания Волгоградской области за январь-август 2025 года составил 28,5 млрд рублей. Этот показатель на 14,4% превышает результаты за аналогичный период 2024 года.
Наибольший вклад в этот результат внесло малое предпринимательство — его доля составила 67,6%, или 19,3 млрд рублей. Остальные 32,4%, то есть 9,2 млрд рублей, пришлись на предприятия крупного и среднего бизнеса.
Доля Волгоградской области в общем обороте сферы общепита Южного федерального округа составила 11,7%. При этом на весь ЮФО приходится 9% от общероссийского оборота общественного питания, что эквивалентно 244,4 млрд рублей.