«Чтобы люди могли летать не только в Турцию и Эмираты». Лукашенко заявил, что Оман выделяет Беларуси землю для туристического кластера

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 октября, в понедельник, сказал, что Оман выделяет Беларуси землю для создания своего туркластера. Подробности приводит БелТА.
— Землю нам выделяют, чтобы мы там создали свой огромный туристический кластер. Чтобы люди могли летать не только в Турцию и Эмираты. Это ж буквально час (на час больше продолжительность полета, чем в ОАЭ. — Ред.) — и ты там, в океане. Открытый океан, — акцентировал внимание глава государства.
Александр Лукашенко добавил:
— Вот, пожалуйста, приходите, работайте, дверь открыта. Но надо идти, надо идти!
Президент Беларуси заметил, что его задача состоит в том, чтобы открыть дверь — «заходите, работайте». Он отметил, что телепались и не видели этого Омана. По слова главы государства, в Омане Беларусь принимают с удовольствием.
— Порты, заводы — пожалуйста, берите, смешивайте калийные удобрения, производите новые там, продавайте. Столько направлений открывается! — заявил глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дал султану Омана деньги за подаренный особый меч.
Тем временем Лукашенко назвал «самого белорусского оманца», с которым уже встречался.
Кроме того, султан Омана озвучил предложение Лукашенко, с которым он согласился.
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, когда говорят «Зима приходит на Покров».