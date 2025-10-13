Ричмонд
«Чтобы люди могли летать не только в Турцию и Эмираты». Лукашенко заявил, что Оман выделяет Беларуси землю для туристического кластера

Лукашенко: Оман выделяет Беларуси землю для создания своего туркластера.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 октября, в понедельник, сказал, что Оман выделяет Беларуси землю для создания своего туркластера. Подробности приводит БелТА.

— Землю нам выделяют, чтобы мы там создали свой огромный туристический кластер. Чтобы люди могли летать не только в Турцию и Эмираты. Это ж буквально час (на час больше продолжительность полета, чем в ОАЭ. — Ред.) — и ты там, в океане. Открытый океан, — акцентировал внимание глава государства.

Александр Лукашенко добавил:

— Вот, пожалуйста, приходите, работайте, дверь открыта. Но надо идти, надо идти!

Президент Беларуси заметил, что его задача состоит в том, чтобы открыть дверь — «заходите, работайте». Он отметил, что телепались и не видели этого Омана. По слова главы государства, в Омане Беларусь принимают с удовольствием.

— Порты, заводы — пожалуйста, берите, смешивайте калийные удобрения, производите новые там, продавайте. Столько направлений открывается! — заявил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дал султану Омана деньги за подаренный особый меч.

Тем временем Лукашенко назвал «самого белорусского оманца», с которым уже встречался.

Кроме того, султан Омана озвучил предложение Лукашенко, с которым он согласился.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, когда говорят «Зима приходит на Покров».

