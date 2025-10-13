Власти Ростова-на-Дону могут списать более 1 млрд рублей долга перед областью

Так, общая сумма долга составляет более 1,7 млрд руб., из них 1,546 млрд руб. приходится выделенные средства для строительства моста через Дон на улице Сиверса, еще 200 млн руб. — на погашение долговых обязательств перед банками. Согласно графику платежей, город погасит треть задолженности — 582 млн руб. — с 2025 по 2034 год включительно. Оставшиеся две трети долга в размере 1,164 млрд руб. власти надеются списать. Это возможно при условии, что с 2025 по 2029 год включительно высвободившиеся средства город направит на погашение займов у банков и расселение жителей из аварийного жилья.