Инвесторы вложат в развитие Сочи более 650 млрд рублей к 2033 году

Большая часть инвестиций направлена на строительство объектов санаторно-курортной сферы — всего 44 проекта, включая три с элементами агротуризма на землях предприятий «Хоста-Чай» и совхоза «Победа». В Лазаревском районе намечено возведение 18 объектов, в Центральном — 9, в Хостинском — 16, в Адлерском — 17, из них восемь расположены в поселке Красная Поляна.