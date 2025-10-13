Ричмонд
Аналитики сказали про снижение роста цен в Беларуси

Аналитики сделали заявление про инфляцию в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики сказали про снижение роста цен в Беларуси. Это следует из макрообзора Евразийского банка развития.

Специалисты обращают внимание, что в Беларуси инфляция замедляется второй месяц подряд. Так, рост цен оказался 7,1% год к году в сентябре 2025 года после 7,2% в августе. Вместе с тем отмечается и снижение темпов роста цен на товары.

Что касается продовольственных, то снижение до 9,8% в сентябре после 9,9% в августе. А по непродовольственным — до 2,9% после 3,2%. Аналитики уточняют, что инфляция в секторе услуг выросла до 7,9% после 7,7%, что обусловлено ростом регулируемых тарифов на ЖКУ.

«Впервые отмечено замедление устойчивого компонента роста цен: базовая инфляция снизилась до 7,5% год к году в сентябре (7,7% год к году в августе), что свидетельствует о снижении инфляционного давления», — говорится в сообщении.

