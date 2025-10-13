Аналитики сказали про снижение роста цен в Беларуси

Что касается продовольственных, то снижение до 9,8% в сентябре после 9,9% в августе. А по непродовольственным — до 2,9% после 3,2%. Аналитики уточняют, что инфляция в секторе услуг выросла до 7,9% после 7,7%, что обусловлено ростом регулируемых тарифов на ЖКУ.