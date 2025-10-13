В аэропорту Норильска строят комплекс временных зданий

Три блочно-модульных здания — зоны вылета, прилета и зал длительного ожидания, позволят обеспечить комфортные условия в период реконструкции международного аэровокзала северной столицы Красноярского края.
За организацию работ отвечают специалисты проектного офиса «Норникеля»: они разрабатывают и согласовывают все технические решения, а также контролируют реализацию проекта.
О том, как будут выглядеть временные объекты, рассказал заместитель директора по строительству — руководитель проектного офиса реализации комплексных мер по развитию Норильска Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Шишкунов: «Это отдельно стоящие одноэтажные павильоны, отвечающие современным требованиям проектирования с полноценным функционалом. Интерьерные решения приняты в соответствии с требованиями и стилистикой компании “Норникель”. Здания будут соединены между собой закрытыми теплыми переходными галереями. Данная концепция принята в первую очередь для разделения потока пассажиров, что в свою очередь позволит сделать их пребывание и процесс обслуживания более комфортным. В каждом из зданий одновременно возможно будет обслуживать более 350 человек в час. По сути, это два рейса одновременно. Здание длительного ожидания также рассчитано на 360 человек».
Сейчас на участке в 5 тыс. кв м возведен рабочий городок, площадки для складирования материалов и разрабатывается котлован под основания будущих зданий. При выборе конструктивных решений и материалов, гарантирующих авиационную безопасность и бесперебойную эксплуатацию объектов в условиях Крайнего Севера, в первую очередь учитывалась их надежность и возможность быстрого монтажа, а также экологичность и долговечность.
Одновременно с тем, как выполняются задачи на строительном участке в Норильске, специалисты в Красноярске изготавливают несущие и ограждающие конструкции блочно-модульных зданий, комплектуют временные терминалы инженерными системами.
«В октябре — ноябре мы планируем завершить работы по устройству оснований всех трех зданий, а до конца ноября — прокладку инженерных коммуникаций. По мере поставки конструкций приступим к монтажу зданий», — поделился руководитель проектного офиса.