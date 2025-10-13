В аэропорту Норильска строят комплекс временных зданий

О том, как будут выглядеть временные объекты, рассказал заместитель директора по строительству — руководитель проектного офиса реализации комплексных мер по развитию Норильска Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Шишкунов: «Это отдельно стоящие одноэтажные павильоны, отвечающие современным требованиям проектирования с полноценным функционалом. Интерьерные решения приняты в соответствии с требованиями и стилистикой компании “Норникель”. Здания будут соединены между собой закрытыми теплыми переходными галереями. Данная концепция принята в первую очередь для разделения потока пассажиров, что в свою очередь позволит сделать их пребывание и процесс обслуживания более комфортным. В каждом из зданий одновременно возможно будет обслуживать более 350 человек в час. По сути, это два рейса одновременно. Здание длительного ожидания также рассчитано на 360 человек».