Оперштаб Кубани: Перебои с топливом затронули лишь мелкие АЗС

«Всего в регионе больше тысячи АЗС — примерно половина из них — станции крупных сетей нефтедобывающих и перерабатывающих компаний. А половина — частные заправочные станции, когда один владелец управляет одной или несколькими АЗС», — говорится в сообщении.
На Кубани спрос на топливо вырос до 30 процентов в конце сентября. Бензин при этом заканчивался не только на мелкооптовых, но даже на некоторых сетевых АЗС. Как отмечают в оперштабе, дефицит на крупных заправках был кратковременным, и проблему чаще всего решали за несколько часов.
На ситуацию также оказал влияние фактор ремонта заправочных станций, который обычно начинается после окончания летнего туристического сезона.
«На заправках проводят плановый ремонт и обслуживание оборудования, поэтому ряд АЗС до конца года на определенные периоды будут либо закрыты, либо работать частично», — пояснили в оперштабе региона.