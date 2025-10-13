Ричмонд
Оперштаб Кубани: Перебои с топливом затронули лишь мелкие АЗС

Крупные игроки на топливном рынке сегодня имеют достаточные запасы бензина и в связи с ростом спроса пересмотрели логистику и заказали дополнительные объемы топлива для Краснодарского края. Дефицит возник у небольших АЗС. Об этом сообщил Оперативный штаб Кубани.

Источник: Российская газета

«Всего в регионе больше тысячи АЗС — примерно половина из них — станции крупных сетей нефтедобывающих и перерабатывающих компаний. А половина — частные заправочные станции, когда один владелец управляет одной или несколькими АЗС», — говорится в сообщении.

На Кубани спрос на топливо вырос до 30 процентов в конце сентября. Бензин при этом заканчивался не только на мелкооптовых, но даже на некоторых сетевых АЗС. Как отмечают в оперштабе, дефицит на крупных заправках был кратковременным, и проблему чаще всего решали за несколько часов.

На ситуацию также оказал влияние фактор ремонта заправочных станций, который обычно начинается после окончания летнего туристического сезона.

«На заправках проводят плановый ремонт и обслуживание оборудования, поэтому ряд АЗС до конца года на определенные периоды будут либо закрыты, либо работать частично», — пояснили в оперштабе региона.