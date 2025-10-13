Оперштаб Кубани: Перебои с топливом затронули лишь мелкие АЗС

На Кубани спрос на топливо вырос до 30 процентов в конце сентября. Бензин при этом заканчивался не только на мелкооптовых, но даже на некоторых сетевых АЗС. Как отмечают в оперштабе, дефицит на крупных заправках был кратковременным, и проблему чаще всего решали за несколько часов.