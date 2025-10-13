Мокир, Ховитт и Агион получили Нобелевскую премию по экономике 2025 года

«Для мировой экономики это смена парадигмы, то есть переход от модели роста “больше капитала и труда” к модели “больше инноваций и знаний”. В политическом смысле это приоритеты инвестиций научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, образование, в гибкую регуляторную среду, создание песочниц для финтеха, для биотеха, в институты, которые защищают права собственности и поощряют конкуренцию. Страны, которые могут сейчас создать систему, экосистему Мокира, Агиона, смогут уйти в отрыв, и этот разрыв между инновационными и ресурсными экономиками будет только увеличиваться», — подчеркнул Абелев.