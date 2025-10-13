Ричмонд
Пенсионерам в Волгограде пересчитают выплаты по новым правилам

Подробностями оформления поделились специалисты СФР.

Пенсионерам в Волгоградской области стал доступен перерасчет страховой пенсии при возникновении новых обстоятельств, влияющих на ее размер. Специалисты Социального фонда России пояснили, что для этого необходимо подать заявление и предоставить подтверждающие документы.

Основаниями для перерасчета могут стать: поступление ранее отсутствовавших документов при назначении пенсии, подтверждение необходимого сельского стажа для получения надбавки, наличие документов, подтверждающих право на включение в стаж «нестраховых» периодов, а также постоянное проживание на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года или в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля по 29 сентября 2022 года при условии выезда в РФ в указанные сроки и назначении пенсии до 1 марта 2023 года.

Заявление можно подать лично в клиентской службе СФР, через МФЦ или онлайн на портале госуслуг. Рассмотрение полного пакета документов занимает 5 рабочих дней. В случае положительного решения перерасчет в сторону увеличения производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Если новый расчет окажется невыгодным, выплата останется прежней, а пенсионер получит соответствующее уведомление.

700 тысяч волгоградцев будут получать увеличенные страховые пенсии.