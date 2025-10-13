Пенсионерам в Волгограде пересчитают выплаты по новым правилам

Основаниями для перерасчета могут стать: поступление ранее отсутствовавших документов при назначении пенсии, подтверждение необходимого сельского стажа для получения надбавки, наличие документов, подтверждающих право на включение в стаж «нестраховых» периодов, а также постоянное проживание на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года или в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля по 29 сентября 2022 года при условии выезда в РФ в указанные сроки и назначении пенсии до 1 марта 2023 года.