Пермская мэрия сменила директора теплового предприятия

По данным источника «Ъ-Прикамье», Дмитрий Попов ранее работал замдиректора по экономике пермского филиала «Т Плюс», когда генкомпанией руководил Антон Трифонов. Тогда же в пермском филиале работал и нынешний куратор ГКТХ, замглавы Перми и экс-министр благоустройства Артем Балахнин. По данным источников «Ъ-Прикамье», новый директор МУПа — его кандидатура. Отметим, что после его перехода в мэрию в администрации трудоустроилось уже несколько экс-чиновников минЖКХ. В то же время господин Ряпосов возглавил МУП, когда замглавы Перми по ЖКХ стал Игорь Субботин.