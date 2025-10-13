С компании «Омск РТС» решили взыскать 58 миллионов рублей

Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску муниципальной «Тепловой компании» к «Омск РТС» (дочка ТГК-11). Ранее «Тепловая» подала иски к «Омск РТС», требуя взыскания более чем 500 миллионов рублей за услуги по передаче теплоэнергии и теплоносителя в 2021 и 2023−2025 годах. Решение опубликовано на сайте суда.
Претензии возникли из-за того, что в феврале 2022 года «Тепловая компания» Омска заплатила «Омск РТС» 51,2 миллиона рублей в рамках соглашения о компенсации сверхнормативных теплопотерь за 2021 год.
На момент выплаты «Тепловая» не имела точных данных о реальных объёмах потерь и доверяла расчётам «Омск РТС». Позднее оказалось, что распределение потерь было выполнено неправильно, и доля «Тепловой компании» была завышена. В результате переплата составила 38 миллионов рублей. «Тепловая компания» потребовала вернуть эти средства, но «Омск РТС» отказалась.
Суд удовлетворил требования истца. В случае, если решение вступит в силу, «Омск РТС» придётся заплатить 58 миллионов рублей, включая 19,9 миллиона рублей неустойки за 2022−2025 год.
АО «Омск РТС» не согласна с решением суда и готовит апелляционную жалобу. В компании утверждают, что обязательства по договору за 2021 год были завершены соглашением о зачёте встречных однородных требований, подписанным обеими сторонами.