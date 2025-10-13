С компании «Омск РТС» решили взыскать 58 миллионов рублей

Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску муниципальной «Тепловой компании» к «Омск РТС» (дочка ТГК-11). Ранее «Тепловая» подала иски к «Омск РТС», требуя взыскания более чем 500 миллионов рублей за услуги по передаче теплоэнергии и теплоносителя в 2021 и 2023−2025 годах. Решение опубликовано на сайте суда.