Лукашенко назвал предприятия Беларуси, которые нужно «вытащить»

Лукашенко сказал, какие белорусские предприятия надо «вытащить».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения в понедельник, 13 октября, назвал предприятия Беларуси, которые нужно «вытащить». Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

По словам президента Беларуси, он уже обращал внимание ответственных должностных лиц, в том числе главы Администрации президента Дмитрия Крутого, на отдельные проблемные моменты в работе предприятий «Белшина» и «Могилевхимволокно».

— Разговоров больше быть не должно. Вот вы определились, я вас не толкал. Люди вроде способные, как вы изучали и докладываете. Они должны вытащить эти предприятия, и мы должны прекратить всякие разговоры по этим предприятиям, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил:

— Не надейтесь, что вы придете из бюджета возьмете деньги.

Президент Беларуси уточнил, что деньги будет возможность получить только под конкретные поставки продукции. Он пояснил: если завтра есть продукция, которую можно продать, и твердо получить за нее деньги, то в данном случае «вам одолжим копейку».

— Продали — и назад вернули. Тут о годах, столетиях, десятилетиях речи не идет. Взял — завтра вернул. Только так, — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что «Белшина» и «Могилевхимволокно» — главные предприятия в Могилевской области. Он подчеркнул, что названные предприятия нужно «вытащить».

Президент обратился к главе Администрации:

— А вы почаще там бывайте и докладывайте все, что там происходит, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых гендиректоров предприятий «Белшина», «Могилевхимволокно» и «Гомсельмаш».

Тем временем Лукашенко сменил зампредседателя Мингорисполкома и ряд глав районов.

Кроме того, мы писали, что замглавы Минска Надежда Лазаревич стала главой Беллегпрома, чей бывший председатель Татьяна Лугина ушла на «Камволь».

