Что мешает «оживить» рынок вторичного жилья Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября, ФедералПресс. В Екатеринбурге потенциальные покупатели из-за рекордных цен на квадратные метры в новостройках уходят на рынок вторичного жилья. На вторичке начинает нарастать нехватка качественных предложений. Тенденция характерна не только для Екатеринбурга, но и для большинства крупных городов России.

«Слишком высокий разрыв в ценах между первичным и вторичным рынком создает условия для перераспределения покупателей в пользу последнего. По мнению многих экспертов именно “вторичка” должна стать главным бенефициаром снижения ключевой ставки в будущем», — описывает существующую тенденцию начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Аналитики полагают, что заметное оживление сделок на вторичном рынке можно ожидать лишь после того, как ключевая ставка опустится до психологически важных уровней в 12−14% годовых и ниже. Текущие высокие ставки по ипотечным кредитам, превышающие 17%, делают недоступными покупки для значительной части потенциальных клиентов как на первичном, так и на вторичном рынке.

Снижение стоимости заемных средств станет катализатором для двух ключевых групп участников рынка. С одной стороны, активизируются покупатели, которые смогут позволить себе более крупные кредиты на приемлемых условиях. С другой — на рынок начнут выходить продавцы, которые в настоящее время откладывают сделки из-за сложных условий и низкой ликвидности.

Кроме того, многие владельцы квартир сегодня не решаются на продажу, понимая, что им будет крайне сложно подобрать себе альтернативный вариант жилья по доступной цене в условиях дорогой ипотеки.

Вместе с тем, оживление вторичного рынка в перспективе создаст более жесткую конкуренцию для застройщиков, работающих в сегменте новостроек. Сейчас они в основном работают с покупателями по системе крупных индивидуальных скидок.

Дефицит качественных предложений на «вторичке» — проблема, характерная не только для Екатеринбурга, но и для большинства крупных городов России. Таким образом, несмотря на смещение потребительских предпочтений, кардинального перераспределения долей рынка в ближайшее время не произойдет.

«ФедералПресс» сообщал, что Екатеринбург вышел на третье место в России по объему жилищного строительства, на втором месте Санкт-Петербург, на первом — Москва. При этом крупные строительные проекты реализуются не только в Академическом, который является самым молодым районом уральской столицы, но и на Вторчермете, где осваиваются бывшие промышленные площадки.