Что мешает «оживить» рынок вторичного жилья Екатеринбурга

«Слишком высокий разрыв в ценах между первичным и вторичным рынком создает условия для перераспределения покупателей в пользу последнего. По мнению многих экспертов именно “вторичка” должна стать главным бенефициаром снижения ключевой ставки в будущем», — описывает существующую тенденцию начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
Снижение стоимости заемных средств станет катализатором для двух ключевых групп участников рынка. С одной стороны, активизируются покупатели, которые смогут позволить себе более крупные кредиты на приемлемых условиях. С другой — на рынок начнут выходить продавцы, которые в настоящее время откладывают сделки из-за сложных условий и низкой ликвидности.
Кроме того, многие владельцы квартир сегодня не решаются на продажу, понимая, что им будет крайне сложно подобрать себе альтернативный вариант жилья по доступной цене в условиях дорогой ипотеки.
Вместе с тем, оживление вторичного рынка в перспективе создаст более жесткую конкуренцию для застройщиков, работающих в сегменте новостроек. Сейчас они в основном работают с покупателями по системе крупных индивидуальных скидок.
Дефицит качественных предложений на «вторичке» — проблема, характерная не только для Екатеринбурга, но и для большинства крупных городов России. Таким образом, несмотря на смещение потребительских предпочтений, кардинального перераспределения долей рынка в ближайшее время не произойдет.
