Что мешает «оживить» рынок вторичного жилья Екатеринбурга

«Слишком высокий разрыв в ценах между первичным и вторичным рынком создает условия для перераспределения покупателей в пользу последнего. По мнению многих экспертов именно “вторичка” должна стать главным бенефициаром снижения ключевой ставки в будущем», — описывает существующую тенденцию начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Аналитики полагают, что заметное оживление сделок на вторичном рынке можно ожидать лишь после того, как ключевая ставка опустится до психологически важных уровней в 12−14% годовых и ниже. Текущие высокие ставки по ипотечным кредитам, превышающие 17%, делают недоступными покупки для значительной части потенциальных клиентов как на первичном, так и на вторичном рынке.