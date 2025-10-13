Почему в Самаре вновь подорожал бензин

Факты и цифры
Этим летом и в начале осени самарские водители заметили устойчивый рост цен на бензин. По данным мониторинга автозаправочных станций, на 13 октября разброс цен в регионе остаётся значительным — от 58 до 89 рублей за литр в зависимости от марки топлива и сети АЗС.
Бензин АИ-92 стоит от 58 до 86 ₽, АИ-95 — от 62 до 89 ₽ Цены на дизельное топливо также выросли и сейчас составляют от 68 до 72 ₽ за литр. Разница между самыми дорогими и самыми доступными заправками достигает 15−25 ₽
За последнюю неделю средняя стоимость основных марок топлива увеличилась на 1−2 ₽ Таким образом, рост продолжается уже несколько месяцев подряд.
Версии экспертов
Повышение стоимости топлива — следствие целого ряда причин. И процесс, по словам специалистов, начался ещё в конце лета.
Эксперты аналитической компании «Эйлер» среди главных причин отметили разрыв между оптовыми и розничными ценами. По их оценке, в августе средняя маржинальность (прибыльность) АЗС упала до минус 3,5 ₽ за литр. При этом по АИ-95 убыток достигал 7 ₽, а по дизельному топливу — до 10 ₽ за литр. Пока сети продают топливо «в минус», они вынуждены повышать ценники при любой возможности.
«Основная причина убытков АЗС — увеличение оптовых цен на бензин при стагнации розничных. Мы видим риски роста розничных цен, пока маржа АЗС находится в отрицательной зоне», — отметили специалисты в своём докладе.
Вторая причина — рост издержек и рисков. Об этом в разговоре с журналистами, рассказал замглавы ФАС Виталий Королёв.
«Независимые участники рынка в рознице снижали цену по отношению к рынку, потому что им необходимо было получить конкурентные преимущества — чтобы ехали на их заправки, а не на другие. Сейчас мы видим, что по ряду регионов (цены на этих АЗС) выровнялись», — заявил замглавы ФАС.
В-третьих, на ситуацию влияет сезонный спрос и локальные факторы: перераспределение поставок между регионами, рост биржевых котировок на отдельные виды топлива и сокращение мер господдержки в отдельных звеньях цепочки поставок.
Есть ли риск дефицита?
Власти области и чиновники Минпромторга уверяют, что о системном дефиците топлива речи нет: стратегические запасы и поставки в регион обеспечены.
«Ситуация на моём личном контроле. Сегодня все виды топлива в регионе есть — достаточно приехать на заправочные станции представителей крупнейших поставщиков топлива. Есть вопросы по небольшим АЗС», — отметил губернатор Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях.
Именно под этим постом и был задан вопрос о причинах, по которым власти не вмешиваются в ситуацию.
Минпромторг региона в комментарии отметил, что ценообразование на большинство товаров, включая бензин, не регулируется напрямую государством. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может вмешаться только в случае нарушений закона о конкуренции — например, сговора или злоупотребления доминирующим положением. Также в ответе было рекомендовано направлять жалобы о необоснованном росте цен на горячую линию ФАС.
«Побочные» эффекты
Рост цен отражается не только на кармане автолюбителей. По словам экспертов, это приводит к удорожанию перевозок продуктов и товаров повседневного спроса, что неминуемо вызовет рост цен на эти товары.
Однако есть и менее очевидные последствия повышения стоимости топлива. Редакции удалось пообщаться с сотрудниками одного из медицинских учреждений. На условиях анонимности они рассказали, что для служебного транспорта стали выделять меньше бензина. По словам работников, это связано с тем, что у медучреждения заключён контракт на закупку топлива с определённой сетью АЗС, где стоимость литра АИ-92 сейчас превышает 70 рублей. Следовательно, за средства, заложенные в бюджете организации, можно приобрести заметно меньший объём топлива.
При этом сотрудники отметили, что на пациентах это пока не отражается: топливо направляется в приоритетном порядке на работу автомобилей неотложной помощи. Но те работники, которые по служебным обязанностям должны ездить на служебных автомобилях, уже ощутили неудобства.
Не всё так плохо?
Интересный аспект текущей ситуации с ценами на бензин подметила психолог с 25-летним стажем Наталья Лебакина. Она указала, что, хотя реакция в социальных сетях среди жителей на рост цен и присутствует, она оказалась слабее, чем могла бы быть. Важную роль в этом сыграли публикации с одной из заправок региона, где были зафиксированы самые высокие цены — почти 90 рублей за литр.
Психолог отмечает: люди по большей части — пессимисты и склонны прогнозировать наихудшее развитие событий. Катастрофизация — частая ошибка восприятия, но в ней есть своя логика.
«Подорожание бензина почти в два раза (с 53 до 90 рублей) — это беда, и такой вариант развития событий, несомненно, вызвал ожидаемую реакцию: люди приготовились к худшему. Включился режим ожидания катастрофы. Поэтому, когда по факту бензин подорожал на большинстве заправок только на 5−8 рублей, ситуация была воспринята водителями с определённым вздохом облегчения: из двух зол случилось меньшее. Сознание получило рациональную опору, человек успокоился мыслью, что всё не так страшно, могло быть и хуже. Это элементарная защитная реакция человеческой психики», — пояснила Наталья Лебакина.