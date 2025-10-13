Почему в Самаре вновь подорожал бензин

Однако есть и менее очевидные последствия повышения стоимости топлива. Редакции удалось пообщаться с сотрудниками одного из медицинских учреждений. На условиях анонимности они рассказали, что для служебного транспорта стали выделять меньше бензина. По словам работников, это связано с тем, что у медучреждения заключён контракт на закупку топлива с определённой сетью АЗС, где стоимость литра АИ-92 сейчас превышает 70 рублей. Следовательно, за средства, заложенные в бюджете организации, можно приобрести заметно меньший объём топлива.