Непогода ударила по карману: почему калининградские овощи дорожают

Осенние дожди, которые обычно навевают романтичное настроение, в этом году стали настоящим испытанием для калининградских фермеров и ощутимым ударом по кошелькам покупателей.

Источник: Бизнес-Калининград

Цены на местные овощи и картошку на прилавках магазинов поползли вверх, и виной тому — аномально сложные погодные условия, установившиеся в разгар уборочного сезона.

Как разъяснили в министерстве сельского хозяйства Калининградской области, ситуация на полях действительно непростая. Обильные и затяжные осадки буквально не дают аграриям выйти на поля для сбора долгожданного урожая. Из-за этого привычная и отлаженная уборочная кампания серьезно затянулась, что незамедлительно отразилось на экономике всего процесса.

Каждые лишние дни простоя техники в ожидании сухой погоды — это прямые убытки для сельхозпроизводителей. Значительно возрастают расходы на горюче-смазочные материалы, ведь приходится прилагать больше усилий для уборки с мокрых, подтопленных полей. Кроме того, фермерам приходится дольше и больше платить сезонным рабочим, которые вынуждены растягивать работы во времени. Все эти вынужденные траты, к сожалению, закономерно включаются в себестоимость продукции, что и приводит к повышению отпускных цен на картофель и овощи.

В Минсельхозе Калининградской области также отметили, что конечную цену в магазинах формирует уже розничная сеть, ориентируясь на сложившуюся рыночную конъюнктуру, себестоимость и спрос. Таким образом, капризы природы по цепочке передаются от полей до прилавков, и калининградцам этой осенью приходится расплачиваться за дождливое лето в прямом смысле этого слова.