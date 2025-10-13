Непогода ударила по карману: почему калининградские овощи дорожают

Каждые лишние дни простоя техники в ожидании сухой погоды — это прямые убытки для сельхозпроизводителей. Значительно возрастают расходы на горюче-смазочные материалы, ведь приходится прилагать больше усилий для уборки с мокрых, подтопленных полей. Кроме того, фермерам приходится дольше и больше платить сезонным рабочим, которые вынуждены растягивать работы во времени. Все эти вынужденные траты, к сожалению, закономерно включаются в себестоимость продукции, что и приводит к повышению отпускных цен на картофель и овощи.