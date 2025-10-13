Непогода ударила по карману: почему калининградские овощи дорожают

Цены на местные овощи и картошку на прилавках магазинов поползли вверх, и виной тому — аномально сложные погодные условия, установившиеся в разгар уборочного сезона.
Как разъяснили в министерстве сельского хозяйства Калининградской области, ситуация на полях действительно непростая. Обильные и затяжные осадки буквально не дают аграриям выйти на поля для сбора долгожданного урожая. Из-за этого привычная и отлаженная уборочная кампания серьезно затянулась, что незамедлительно отразилось на экономике всего процесса.
Каждые лишние дни простоя техники в ожидании сухой погоды — это прямые убытки для сельхозпроизводителей. Значительно возрастают расходы на горюче-смазочные материалы, ведь приходится прилагать больше усилий для уборки с мокрых, подтопленных полей. Кроме того, фермерам приходится дольше и больше платить сезонным рабочим, которые вынуждены растягивать работы во времени. Все эти вынужденные траты, к сожалению, закономерно включаются в себестоимость продукции, что и приводит к повышению отпускных цен на картофель и овощи.
В Минсельхозе Калининградской области также отметили, что конечную цену в магазинах формирует уже розничная сеть, ориентируясь на сложившуюся рыночную конъюнктуру, себестоимость и спрос. Таким образом, капризы природы по цепочке передаются от полей до прилавков, и калининградцам этой осенью приходится расплачиваться за дождливое лето в прямом смысле этого слова.